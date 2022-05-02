Салах открыт к уходу из "Ливерпуля"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах открыт к новому вызову в своей карьере.
Выправив свою форму после недавнего спада, 29-летний Салах уже достиг рубежа в 30 голов за "Ливерпуль" в этом сезоне.
Однако контракт Мохамеда по-прежнему истекает в 2023 году, что делает уход игрока сборной Египта из мерсисайдского клуба вполне вероятным в летнее трансферное окно.
Несмотря на ряд публичных заявлений, Салах не говорил "Ливерпулю", что непременно хочет заключить новый контракт. По информации The Telegraph, Мохамед открыт к идее попробовать себя где-нибудь еще — например, в Испании или в ПСЖ.
02.05.2022 16:00
Просмотров: 742
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да и правильно, хули делать в этой помойке
(ответить)
Это плохо.Я надеюсь что бегунок всё-таки разведет портовых на 500К в неделю.
(ответить)
горевать не будем
(ответить)
в псж вместо мбаппе пусть пиздует кхеххехе
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий