Салах открыт к уходу из "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах открыт к новому вызову в своей карьере.

Выправив свою форму после недавнего спада, 29-летний Салах уже достиг рубежа в 30 голов за "Ливерпуль" в этом сезоне.



Однако контракт Мохамеда по-прежнему истекает в 2023 году, что делает уход игрока сборной Египта из мерсисайдского клуба вполне вероятным в летнее трансферное окно.



Несмотря на ряд публичных заявлений, Салах не говорил "Ливерпулю", что непременно хочет заключить новый контракт. По информации The Telegraph, Мохамед открыт к идее попробовать себя где-нибудь еще — например, в Испании или в ПСЖ.