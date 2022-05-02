Салах открыт к уходу из "Ливерпуля"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах открыт к новому вызову в своей карьере.

Выправив свою форму после недавнего спада, 29-летний Салах уже достиг рубежа в 30 голов за "Ливерпуль" в этом сезоне.

Однако контракт Мохамеда по-прежнему истекает в 2023 году, что делает уход игрока сборной Египта из мерсисайдского клуба вполне вероятным в летнее трансферное окно.

Несмотря на ряд публичных заявлений, Салах не говорил "Ливерпулю", что непременно хочет заключить новый контракт. По информации The Telegraph, Мохамед открыт к идее попробовать себя где-нибудь еще — например, в Испании или в ПСЖ.


Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. sayanara 02.05.2022 16:10 # sayanara
    Да и правильно, хули делать в этой помойке

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  2. jirrort 02.05.2022 16:04 # jirrort
    Это плохо.Я надеюсь что бегунок всё-таки разведет портовых на 500К в неделю.

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  3. bangladesh 02.05.2022 16:03 # bangladesh
    горевать не будем

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  4. felix-the-cat 02.05.2022 16:03 # felix-the-cat
    в псж вместо мбаппе пусть пиздует кхеххехе

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