Бергвейн: "Нам нужно найти решение"

Вингер "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн заявил, что ему нужно "найти решение" насчет своего будущего.

Последний раз Бергвейн выходил в стартовом составе "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги еще в середине января. Стивен проигрывает конкуренцию не только зимнему новичку Деяну Кулусевски, но даже Лукасу Моуре.



24-летний Бергвейн, едва не перешедший в "Аякс" в зимнее трансферное окно, переживает за свое место в сборной Голландии в преддверии ЧМ-2022 и намекает на уход из лондонского клуба по окончании сезона.



"Если честно, я не думаю, что могу рассчитывать на место в стартовом составе здесь. Атака хорошо работает, но я особо не играю".



"Возвращение в Голландию определенно было бы вариантом для меня. Приближается Чемпионат Мира. Мистер Ван Галь, тренер сборной, вызвал меня в предыдущий раз, хотя я и не играл много".



"После этого я вернулся в клуб и почти не играю. Конечно, это печально. Летом нам действительно нужно найти решение", — цитирует Бергвейна Evening Standard.