35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Энтони Эланга В понедельник, 2 мая, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорда" завершится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРЕНТФОРД 22:00 Онлайн-трансляция

Играя по понедельникам, "Манчестер Юнайтед" выиграл только один из семи таких последних матчей в Премьер-Лиге (4 ничьи, 2 поражения). "Красные дьяволы" одержали лишь две победы в 11 последних поединках во всех соревнованиях.

А вот "Брентфорд" не потерпел ни одного поражения в 12 последних матчах чемпионата, выпавших на понедельник (5 побед, 7 ничьих). "Пчелы" пропускали в каждом из 14 последних выездных поединков Премьер-Лиги.

"Брентфорд" ни разу не выиграл в шести последних встречах с "Юнайтед" во всех соревнованиях (1 ничья, 5 поражений) — с победы 2:0 в Кубке Англии в феврале 1938.

Из-за проблем со здоровьем "Юнайтед" не смогут помочь Люк Шоу, Поль Погба и Джейдон Санчо. Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссаа, Фред, Джесси Лингард и Эдинсон Кавани под вопросом.

В лазарете "Брентфорда" находятся Итан Пиннок, Серхи Каньос, Фрэнк Оньека, Саман Годдос и Матиас Йоргенсен. Кристиану Нергору предстоит фитнес-тест.


Метки анонс тура, Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2022 14:00

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  1. narcot 02.05.2022 14:42 # narcot
    &#127474;&#127465;&#128641;Российские вертолеты и транспортники Ил-76 в Приднестровье находятся в полной готовности ко вторжению в Молдову: там может высадиться десант. В Молдавии Россия попытается открыть второй фронт против Украины, пишет The Times со ссылкой на источники в украинской разведке.

    «Мы уверены, что Кремль уже принял решение атаковать Молдавию. Ее судьба крайне важна. Если Россия возьмет республику под контроль, Украина станет легкой мишенью, и само ее существование окажется под угрозой», – говорит собеседник издания. Покорение Молдовы, чья армия насчитывает всего 3250 солдат, позволит российским войскам выйти к Черному морю, Одессе и западным областям Украины.

    По оценкам западных должностных лиц, в Приднестровье, самопровозглашенной автономии Молдовы, находится уже 1500 российских военных. Силам, которые перебросят в Тирасполь из других регионов, придётся пересечь воздушное пространство Украины, а это может повлечь атаки сил украинских ПВО.

    После серии взрывов, учинённых неизвестными «террористами», накалилась обстановка и в самом Приднестровье. Непризнанная республика граничит с юго-западом Украины и контролируется пророссийскими силами с начала 1990-х, когда Молдавия взяла прозападный курс.

    По мнению западных аналитиков, цель Кремля — захватить сухопутный коридор вдоль украинского побережья к Приднестровью, отрезав Украину от Черного моря. Военный источник предполагает, что Россия может пойти еще дальше: воспользовавшись недовольством молдаван высокой стоимостью жизни в стране, усилить и возглавить протест, и в итоге подчинить себе всю Молдавию. Заметим, что это заявление проверить невозможно.

    Молдавия — одна из беднейших европейских стран, пострадавшая от гигантского притока беженцев и экономического кризиса вследствие войны, снизившей экспорт страны как минимум на 15%. Молдавия не состоит в НАТО, но граничит с Румынией, страной-участником Североатлантического альянса.

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  2. narcot 02.05.2022 14:28 # narcot
    «Крым не является никакой спорной территорией... Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы по сути закончили в целом и в общем наши переговоры по границе... Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом <…> Там, внутри общества, в Крыму, происходят сложные процессы. Там проблемы крымских татар, украинского населения, русского населения, вообще славянского населения. Но это внутриполитическая проблема самой Украины.»

    Владимир Путин, 30 мая 2008 год

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  3. jirrort 02.05.2022 14:21 # jirrort
    Мяч и бита вместе стоят 1 доллар 10 центов. Бита дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?

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  4. ian 02.05.2022 14:19 # ian
    Лукака 5 голов
    Роналду 17
    пенсодауны ещё над манками смеялись
    напоминают хохлов, которые смеются над ростом цен на гречку в России

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  5. gameboy 02.05.2022 14:13 # gameboy
    Даже хейтеров скама не осталось на сайте, теперь если и появляются хейтеры - то это бывшие глоры)))

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  6. hunter022 02.05.2022 14:02 # hunter022
    Очередное унижение дьяволов намечается.

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  7. true-manc 02.05.2022 14:02 # true-manc
    1 Манчестер Сити 34 83
    2 Ливерпуль 34 82

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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