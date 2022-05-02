35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 2 мая, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорда" завершится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРЕНТФОРД 22:00 Онлайн-трансляция



Играя по понедельникам, "Манчестер Юнайтед" выиграл только один из семи таких последних матчей в Премьер-Лиге (4 ничьи, 2 поражения). "Красные дьяволы" одержали лишь две победы в 11 последних поединках во всех соревнованиях.



А вот "Брентфорд" не потерпел ни одного поражения в 12 последних матчах чемпионата, выпавших на понедельник (5 побед, 7 ничьих). "Пчелы" пропускали в каждом из 14 последних выездных поединков Премьер-Лиги.



"Брентфорд" ни разу не выиграл в шести последних встречах с "Юнайтед" во всех соревнованиях (1 ничья, 5 поражений) — с победы 2:0 в Кубке Англии в феврале 1938.



Из-за проблем со здоровьем "Юнайтед" не смогут помочь Люк Шоу, Поль Погба и Джейдон Санчо. Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссаа, Фред, Джесси Лингард и Эдинсон Кавани под вопросом.



В лазарете "Брентфорда" находятся Итан Пиннок, Серхи Каньос, Фрэнк Оньека, Саман Годдос и Матиас Йоргенсен. Кристиану Нергору предстоит фитнес-тест.