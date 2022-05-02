35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 2 мая, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорда" завершится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРЕНТФОРД 22:00 Онлайн-трансляция
Играя по понедельникам, "Манчестер Юнайтед" выиграл только один из семи таких последних матчей в Премьер-Лиге (4 ничьи, 2 поражения). "Красные дьяволы" одержали лишь две победы в 11 последних поединках во всех соревнованиях.
А вот "Брентфорд" не потерпел ни одного поражения в 12 последних матчах чемпионата, выпавших на понедельник (5 побед, 7 ничьих). "Пчелы" пропускали в каждом из 14 последних выездных поединков Премьер-Лиги.
"Брентфорд" ни разу не выиграл в шести последних встречах с "Юнайтед" во всех соревнованиях (1 ничья, 5 поражений) — с победы 2:0 в Кубке Англии в феврале 1938.
Из-за проблем со здоровьем "Юнайтед" не смогут помочь Люк Шоу, Поль Погба и Джейдон Санчо. Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссаа, Фред, Джесси Лингард и Эдинсон Кавани под вопросом.
В лазарете "Брентфорда" находятся Итан Пиннок, Серхи Каньос, Фрэнк Оньека, Саман Годдос и Матиас Йоргенсен. Кристиану Нергору предстоит фитнес-тест.
02.05.2022 14:00
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🇲🇩🚁Российские вертолеты и транспортники Ил-76 в Приднестровье находятся в полной готовности ко вторжению в Молдову: там может высадиться десант. В Молдавии Россия попытается открыть второй фронт против Украины, пишет The Times со ссылкой на источники в украинской разведке.
«Мы уверены, что Кремль уже принял решение атаковать Молдавию. Ее судьба крайне важна. Если Россия возьмет республику под контроль, Украина станет легкой мишенью, и само ее существование окажется под угрозой», – говорит собеседник издания. Покорение Молдовы, чья армия насчитывает всего 3250 солдат, позволит российским войскам выйти к Черному морю, Одессе и западным областям Украины.
По оценкам западных должностных лиц, в Приднестровье, самопровозглашенной автономии Молдовы, находится уже 1500 российских военных. Силам, которые перебросят в Тирасполь из других регионов, придётся пересечь воздушное пространство Украины, а это может повлечь атаки сил украинских ПВО.
После серии взрывов, учинённых неизвестными «террористами», накалилась обстановка и в самом Приднестровье. Непризнанная республика граничит с юго-западом Украины и контролируется пророссийскими силами с начала 1990-х, когда Молдавия взяла прозападный курс.
По мнению западных аналитиков, цель Кремля — захватить сухопутный коридор вдоль украинского побережья к Приднестровью, отрезав Украину от Черного моря. Военный источник предполагает, что Россия может пойти еще дальше: воспользовавшись недовольством молдаван высокой стоимостью жизни в стране, усилить и возглавить протест, и в итоге подчинить себе всю Молдавию. Заметим, что это заявление проверить невозможно.
Молдавия — одна из беднейших европейских стран, пострадавшая от гигантского притока беженцев и экономического кризиса вследствие войны, снизившей экспорт страны как минимум на 15%. Молдавия не состоит в НАТО, но граничит с Румынией, страной-участником Североатлантического альянса.
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«Крым не является никакой спорной территорией... Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы по сути закончили в целом и в общем наши переговоры по границе... Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом <…> Там, внутри общества, в Крыму, происходят сложные процессы. Там проблемы крымских татар, украинского населения, русского населения, вообще славянского населения. Но это внутриполитическая проблема самой Украины.»
Владимир Путин, 30 мая 2008 год
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Мяч и бита вместе стоят 1 доллар 10 центов. Бита дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?
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Лукака 5 голов
Роналду 17
пенсодауны ещё над манками смеялись
напоминают хохлов, которые смеются над ростом цен на гречку в России
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Даже хейтеров скама не осталось на сайте, теперь если и появляются хейтеры - то это бывшие глоры)))
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Очередное унижение дьяволов намечается.
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1 Манчестер Сити 34 83
2 Ливерпуль 34 82
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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