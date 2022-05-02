Агент Милинкович-Савича опровег слухи о переговорах с МЮ

Агент Матея Кежман опроверг слухи о том, что полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич договаривается о переходе в "Манчестер Юнайтед".

Накануне французская пресса растиражировала интервью Кежмана, в котором Матея говорит, что его сербский клиент не испытывает недостатка в предложениях и уже ведет переговоры с "Юнайтед" и ПСЖ.



"Он сосредоточен на завершении сезона с "Лацио", но Сергей хочет отправиться в "Манчестер Юнайтед", — якобы заявил Кежман.



Сегодня, сообщает Daily Mail, со стороны Кежмана поступило опровержение. Экс-нападающий "Челси" заверил, что не давал такого интервью, назвав газетные истории "фейком".



Даже если оцениваемый в 59 миллионов фунтов Милинкович-Савич не будет целью для "Юнайтед", потребность "красных дьяволов" в укреплении центра поля очевидна, ведь в конце сезона "Олд Траффорд" покидают Неманья Матич и Поль Погба.