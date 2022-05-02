Райс старается игнорировать спекуляции насчет своего будущего

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс заявил, что старается игнорировать спекуляции насчет своего будущего.

Сейчас Райс завершает очередной блестящий сезон за "Вест Хэм" и называется трансферной целью больших клубов вроде "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



Также ходят слухи, что Деклан отклонил уже несколько предложений о новом контракте и в случае продажи может принести "молотобойцам" аж 150 миллионов фунтов.



По словам Райса, ему приходится иметь с этим дело не только в социальных сетях, но даже на тренировочной базе, однако 23-летний англичанин сохраняет фокус на игре в футбол.



"Думаю, спекуляции — это сопутствующая хорошей игре вещь. Я провел два или три отличных сезона за "Вест Хэм", и топ-клубы в стране всегда буду наблюдать за тобой. Это касается не только меня, а любого игрока".



"Думаю, здесь важно чересчур не увлекаться. Мы с "Вест Хэмом" проводим хороший сезон, и мне довелось сыграть ряд больших матчей, поэтому я чувствую, что никогда не терял концентрацию. Если бы я начал думать о посторонних вещах, это было бы несправедливо по отношению к команде и тренеру".



"Я не могу повлиять на спекуляции, особенно когда речь о таких суммах. Меня постоянно упрекают в социальных сетях за это, но я здесь бессилен. Я лишь могу выходить на поле и играть как можно лучше".



"Мои партнеры по команде меня постоянно задирают насчет этого. Если честно, это безумная тема для разговоров, поэтому я стараюсь своего рода блокировать это и делать то, что я делаю лучше всего. Я имею ввиду игру в футбол", — сообщил Райс Sky Sports.