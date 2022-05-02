Райс старается игнорировать спекуляции насчет своего будущего

Деклан Райс Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс заявил, что старается игнорировать спекуляции насчет своего будущего.

Сейчас Райс завершает очередной блестящий сезон за "Вест Хэм" и называется трансферной целью больших клубов вроде "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Также ходят слухи, что Деклан отклонил уже несколько предложений о новом контракте и в случае продажи может принести "молотобойцам" аж 150 миллионов фунтов.

По словам Райса, ему приходится иметь с этим дело не только в социальных сетях, но даже на тренировочной базе, однако 23-летний англичанин сохраняет фокус на игре в футбол.

"Думаю, спекуляции — это сопутствующая хорошей игре вещь. Я провел два или три отличных сезона за "Вест Хэм", и топ-клубы в стране всегда буду наблюдать за тобой. Это касается не только меня, а любого игрока".

"Думаю, здесь важно чересчур не увлекаться. Мы с "Вест Хэмом" проводим хороший сезон, и мне довелось сыграть ряд больших матчей, поэтому я чувствую, что никогда не терял концентрацию. Если бы я начал думать о посторонних вещах, это было бы несправедливо по отношению к команде и тренеру".

"Я не могу повлиять на спекуляции, особенно когда речь о таких суммах. Меня постоянно упрекают в социальных сетях за это, но я здесь бессилен. Я лишь могу выходить на поле и играть как можно лучше".

"Мои партнеры по команде меня постоянно задирают насчет этого. Если честно, это безумная тема для разговоров, поэтому я стараюсь своего рода блокировать это и делать то, что я делаю лучше всего. Я имею ввиду игру в футбол", — сообщил Райс Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Райс

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2022 12:00

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