"Ливерпуль" предложил новый контракт к Милнеру

"Ливерпуль" предложил новый однолетний контракт своему полузащитнику Джеймсу Милнеру.

Милнеру уже 36 лет, однако он продолжает играть важную роль в команде Юргена Клоппа, доказав это в минувшую субботу, когда Джеймс появился в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла".



Это было всего лишь восьмое появление Милнера с первых минут в этом сезоне Премьер-Лиги, однако The Telegraph ожидает, что Джеймс согласится продлить свое пребывание в мерсисайдском клубе до июня 2023, даже оставаясь игроком ротации.



Как и сказал Клопп после победы 0:1 на "Сент-Джеймс Парк", Милнер является примером для подражания. Продолжая приносить пользу на поле, ветеран также обладает большим авторитетом в раздевалке, и Юрген хочет сохранить такого ценного кадра.