"Ливерпуль" предложил новый контракт к Милнеру

Джеймс Милнер "Ливерпуль" предложил новый однолетний контракт своему полузащитнику Джеймсу Милнеру.

Милнеру уже 36 лет, однако он продолжает играть важную роль в команде Юргена Клоппа, доказав это в минувшую субботу, когда Джеймс появился в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Это было всего лишь восьмое появление Милнера с первых минут в этом сезоне Премьер-Лиги, однако The Telegraph ожидает, что Джеймс согласится продлить свое пребывание в мерсисайдском клубе до июня 2023, даже оставаясь игроком ротации.

Как и сказал Клопп после победы 0:1 на "Сент-Джеймс Парк", Милнер является примером для подражания. Продолжая приносить пользу на поле, ветеран также обладает большим авторитетом в раздевалке, и Юрген хочет сохранить такого ценного кадра.


Метки контракты, Ливерпуль, Милнер

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2022 11:00

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  1. superperez101 02.05.2022 11:23 # superperez101
    айрон мэн как есть

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  2. shakur 02.05.2022 11:11 # shakur
    Хамес Милнерс

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  3. chr1s8rown 02.05.2022 11:10 # chr1s8rown
    Король раздевалки мили
    У мш грилиш пидириш

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