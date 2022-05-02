Отец недоволен ситуацией Пулишича в "Челси"

Кристиан Пулишич Отец вингера Кристиана Пулишича выразил недовольство ситуацией своего сына с игровым временем в "Челси".

23-летний Пулишич не появляется в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги уже почти два месяца. В воскресенье против "Эвертона" главный тренер "синих" Томас Тухель дал Кристиану сыграть чуть более 20 минут.

Марк Пулишич испытывает разочарование таким недоверием Тухеля к своему сыну и намекает, что Кристиану может потребоваться смена клуба в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.

"Грустная вещь в том, что он любит этот клуб, своих партнеров по команде и Лондон... Он вкладывает свое сердце и душу, чтобы быть профессионалом. Только вперед и ввысь, мой мальчик... Важные шесть месяцев впереди", — написал Пулишич-старший в твиттере, позже удалив свое сообщение.


Метки Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 437

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverbro 02.05.2022 10:55 # liverbro
    Написал,потом удалил..классика

    (ответить)

  2. xaram-ykt 02.05.2022 10:32 # xaram-ykt
    пендосы всегда ноют

    (ответить)

  3. ganinilyha 02.05.2022 10:26 # ganinilyha
    23 года всего. Хуй ли он ноет. Ещё пару лет и будет пик формы, а пока пусть сидит и не ломается.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: