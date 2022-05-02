Отец недоволен ситуацией Пулишича в "Челси"

Отец вингера Кристиана Пулишича выразил недовольство ситуацией своего сына с игровым временем в "Челси".

23-летний Пулишич не появляется в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги уже почти два месяца. В воскресенье против "Эвертона" главный тренер "синих" Томас Тухель дал Кристиану сыграть чуть более 20 минут.



Марк Пулишич испытывает разочарование таким недоверием Тухеля к своему сыну и намекает, что Кристиану может потребоваться смена клуба в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.



"Грустная вещь в том, что он любит этот клуб, своих партнеров по команде и Лондон... Он вкладывает свое сердце и душу, чтобы быть профессионалом. Только вперед и ввысь, мой мальчик... Важные шесть месяцев впереди", — написал Пулишич-старший в твиттере, позже удалив свое сообщение.