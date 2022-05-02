Игроки МЮ устроят круг почета после матча с "Брентфордом"

Игроки "Манчестер Юнайтед" устроят круг почета после матча Премьер-Лиги против "Брентфорда", и это может быть довольно жалким зрелищем.

В понедельник вечером "Юнайтед" сыграет свой заключительный домашний матч в сезоне 2021/22 — сезоне, который "красные дьяволы" завершат без трофеев и, вероятно, без путевки в Лигу Чемпионов.



Придерживаясь традиции, после финального свистка подопечные Ральфа Рангника планируют совершить круг по полю "Олд Траффорд". Таким образом команда прощается со своими болельщиками и благодарит их за поддержку.



Однако на сей раз игроки "Юнайтед" рискуют столкнуться не только с гулом очевидно недовольных фанатов, но и с полупустыми трибунами, превратив круг почета в круг позора.



Как сообщает The Guardian, болельщики собираются массово покинуть трибуны на 73-й минуте матча — за 17 минут до конца, что символизирует те 17 лет, которые семейство Глэйзеров владеет клубом.