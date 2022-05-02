МЮ готов заплатить Антони Мартиалю, чтобы тот не возвращался
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить около 12 миллионов фунтов нападающему Антони Мартиалю, чтобы тот больше никогда не сыграл за клуб.
Вторую половину этого сезона Мартиаль проводит в аренде в "Севилье", которая взяла на себя только 40 процентов от зарплаты Антони в 240 тыс. фунтов в неделю.
По контракту Мартиаля с "Юнайтед" остается еще два года, и никакой другой клуб в мире не готов платить Антони столько, сколько он зарабатывает сейчас, что делает постоянный трансфер 26-летнего француза почти невозможным.
Однако "Юнайтед" все равно надеется избавиться от Мартиаля грядущим летом. "Красные дьяволы" готовы выплатить Антони субсидию на половину остаточной стоимости его контракта, чтобы сгладить понижение зарплаты нападающего при переходе в другой клуб, сообщает The Sun.
02.05.2022 08:00
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«Одно удивило меня: все думают о «Манчестер Юнайтед» как о топ-клубе, одном из самых богатых и могущественных в мире, и со стороны мне кажется, что это именно так. Но когда я там оказался там, я обнаружил мелочный и замкнутый менталитет.
Однажды я был в отеле с командой перед игрой. Мне захотелось пить, поэтому я открыл мини-бар и выпил фруктового сока. Мы сыграли, а потом поехали домой.
Прошло время. Пришла моя зарплата. Обычно я не смотрю на нее. Делаю это только в конце года, чтобы суммировать доходы и расходы. Но в тот раз, не знаю почему, мне стало любопытно, и я понял, что они списали фунт из моей ежемесячной зарплаты.
Я позвонил менеджеру команды: «Извините, почему вы вычли фунт из моей зарплаты?» Тот сказал: «Это за фруктовый сок из мини-бара». «Ты шутишь, серьезно?» – спросил я. «Нет. Здесь, если что-то заказываешь, надо заплатить за это», – ответил менеджер.
Конечно, но я ведь приехал в отель не по своей воле. Я не был в отпуске. Это мое рабочее место. Если мне нужно играть и я хочу пить, я должен пить. Я не могу выйти на поле обезвоженным.
Можете в это поверить? Фунт? В Италии никогда ничего подобного не случится. Это нюансы, которые имеют значение и вызывают уважение игроков.
Еще каждый день меня просили показывать документы, чтобы попасть на базу. Я опускаю окно и говорю человеку у ворот: «Послушай, друг, я уже месяц приезжаю сюда каждый день. Я лучший игрок в мире. Если ты все еще не узнаешь меня, значит, ты не на той работе», – написал швед в автобиографии.
Кроме того, Златан был в замешательстве, когда «МЮ» убрал имя Уэйна Руни с его шкафчика на следующий день после его перехода в «Эвертон».
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Новый Анри) скорее новый Дрогба
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240, ахуеть
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до конца высоси из этого недоклуба все что сможешь, Антонушка. Так их, капиталистов. Рассея рассея рассея
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