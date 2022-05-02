Тухель объяснил, почему не выпустил Лукаку против "Эвертона"

Ромелу Лукаку Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил, почему нападающий Ромелу Лукаку не сыграл против "Эвертона".

Отсутствие Лукаку в стартовом составе "Челси" на воскресный матч Премьер-Лиги уже никого не удивило — в последнее время Тухель не жалует своего нападающего за 98 миллионов фунтов.

Однако Тухель не выпустил Ромелу даже тогда, когда "синие" уступали в счете и нуждались в голе. После поражения 1:0 Томасу пришлось это прокомментировать.

"Почему я не выпустил Лукаку? Потому что нам пришлось убрать Жоржиньо (в перерыве), а у нас было только три замены", — цитирует Тухеля Football.London.


Метки Лукаку, Премьер-Лига, Тухель, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2022 07:00

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