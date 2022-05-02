Тухель объяснил, почему не выпустил Лукаку против "Эвертона"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил, почему нападающий Ромелу Лукаку не сыграл против "Эвертона".

Отсутствие Лукаку в стартовом составе "Челси" на воскресный матч Премьер-Лиги уже никого не удивило — в последнее время Тухель не жалует своего нападающего за 98 миллионов фунтов.



Однако Тухель не выпустил Ромелу даже тогда, когда "синие" уступали в счете и нуждались в голе. После поражения 1:0 Томасу пришлось это прокомментировать.



"Почему я не выпустил Лукаку? Потому что нам пришлось убрать Жоржиньо (в перерыве), а у нас было только три замены", — цитирует Тухеля Football.London.