Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Лаутаро Мартинесу. "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" хотят Мейсона Маунта. Ромелу Лукаку может перейти в "Барселону". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Нападающий Маркус Рэшфорд получит шанс от нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага. (The Sun)



"Юнайтед" готов продать нападающего Криштиану Роналду в "Реал" всего за 10 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



"Юнайтед" предложил 42 млн. фунтов плюс Антони Мартиаля за нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса. (Daily Express)



Высокопоставленный скаут "Юнайтед" просматривал полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша в субботнем матче Премьер-Лиги против "Брайтона". (Birmingham Mail)



"Юнайтед" и "Манчестер Сити" готовы сойтись в битве за защитника "Вильярреала" Пау Торреса. (Todofichajes)



"Сити" и "Ливерпуль" хотят переманить полузащитника "Челси" Мейсона Маунта. (The Sun)



"Лацио" обдумывает приглашение полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. (Corriere dello Sport)



Защитник "Челси" Маркос Алонсо хочет вернуться в Испанию летом. В услугах 31-летнего соотечественника заинтересована "Барселона". (Marca)



"Барселона" заинтересована в нападающем "Челси" Ромелу Лукаку. (Marca)



"Ювентус" предложил полузащитнику "Челси" Жоржиньо вернуться в Италию. (Todofichajes)



Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс стал трансферной целью для "Ювентуса". (Di Marzio)



Полузащитник Юри Тилеманс предпочитает отправиться в Испанию в случае своего ухода из "Лестера". Заполучить 24-летнего бельгийца хочет "Реал". (Daily Mail)



"Реал" готов выкупить защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона обратно за 34 млн. фунтов. (Todofichajes)



Нападающий "Саутгемптона" Армандо Бройя привлек интерес "Наполи". (Todofichajes)



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"Сити" сосредоточен на продлении контракта с полузащитником Филом Фоденом до 2027 года. (Fabrizio Romano)



Алиссон из "Ливерпуля" стал первым в топ-5 европейских лиг голкипером, достигшим рубежа в 20 "сухих" матчей в этом сезоне. (Daily Mirror)



Покинувший должность вице-президента "Юнайтед" Эд Вудворд хочет найти новую работу в футболе. (Daily Mirror)



Легенда "Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что следующий "Золотой мяч" должен получить нападающий "Реала" Карим Бензема. (Daily Express)



Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду платит своей девушке Джорджине Родригес "зарплату" в размере 80,000 фунтов в месяц. (Daily Star)