Артета: "Некрасивая победа"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил свою команду за "некрасивую победу" над "Вест Хэмом".

В воскресенье "Арсенал" добыл важнейшие три очка на Лондонском стадионе (1:2), хотя не показал яркого футбола и продолжительными отрезками оборонялся.



Однако для Артеты первичен результат и то, как его команда проявила свои морально-волевые качества.



"В Англии есть такое выражение "некрасивая победа", и в этом плане сегодня наша победа не была красивой".



"Но это была победа огромной важности при очень сложных обстоятельствах, потому что мы сами усложнили себе жизнь, особенно тем, какие решения принимали".



"В то же время команда проявила характер, не сдавалась и продолжала делать правильные вещи. Это феноменально, как они сражались и как понимали, каким образом нужно вести игру в определенные моменты".



"Я крайне рад, что команда нашла в себе ресурсы, чтобы добыть победу, и показала характер", — цитирует Артету The Independent.