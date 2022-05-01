Лэмпард: "Пикфорд показал, почему он первый номер сборной Англии"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард отметил роль голкипера Джордана Пикфорда в победе над "Челси".

В воскресенье "Эвертон" одержал домашнюю победу 1:0 над "Челси", но это победа не была бы возможна без сейвов Пикфорда.



Особенно впечатляет спасение Джордана после добивания Сесара Аспиликуэты во втором тайме, и Лэмпард рад, что его голкипер так отреагировал на критику в свой адрес в последнее время.



"Его сейвы играли огромное значение. Он совершал такого рода сейвы и раньше, но это был критически важный матч. Его сейвы были быстрыми, технически великолепными, смелыми".



"Это удивительно. Порой роль первого номера сборной Англии может быть сложной, потому что люди ждут твоей ошибки, ждут возможности усомниться в тебе или раскритиковать тебя, но такого рода игра показывает, почему он тот, кем является".



"Кроме того, мы могли и, думаю, должны были забить еще один-два гола. Они тоже могли забить, и в такого рода матчах ты зависишь от голкипера. Джордан блестяще провел матч", — цитирует Лэмпарда Liverpool Echo.