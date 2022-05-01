Тухель: "А что я могу поделать с индивидуальными ошибками?"

Наставник "Челси" Томас Тухель признался, что чувствует себя бессильным перед теми индивидуальными ошибками, которые совершает его команда.

Судьбу воскресного матча Премьер-Лиги против "Эвертона" предрешила осечка капитана "Челси" Сесара Аспиликуэты. Тухель отмечает, что подобное стало происходить слишком часто, и Томас затрудняется это объяснить.



"А что я могу с этим поделать? Дать сопернику забить в результате твоей ошибки — это худшее, что может случиться с тобой".



"Мы несем за это ответственность. Это происходит слишком часто. Нам сложно играть без больших ошибок, и поэтому нам сложно добиваться хороших результатов".



"В последнее время у нас возникают сложности с тем, чтобы провести матч на ноль. Из четырех последних матчей мы только в одном не пропускали".



"Мы очень расстроены. Мы знали, чего здесь ждать: поддержки трибун и настроя на матч. Никто не был удивлен этим", — цитирует Тухеля Sky Sports.