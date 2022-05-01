Ришарлисона могут наказать за файер
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон может подвергнуться санкциям за инцидент с файером во время матча против "Челси".
Именно Ришарлисон забил единственный гол в воскресном матче Премьер-Лиги на "Гудисон Парк".
Празднуя свой гол, 24-летний бразилец поднял зажженный файер и бросил его назад на трибуны, где, правда, не было людей. Теперь этим готовы заняться "Эвертон" и FA.
"Мы изучим случившееся. Насколько нам известно, Ришарлисон пытался убрать файер с газона", — цитирует официального представителя "ирисок" BBC.
Добавим, что пиротехника на английских стадионах запрещена.
01.05.2022 21:00
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