Ришарлисона могут наказать за файер

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон может подвергнуться санкциям за инцидент с файером во время матча против "Челси".

Именно Ришарлисон забил единственный гол в воскресном матче Премьер-Лиги на "Гудисон Парк".



Празднуя свой гол, 24-летний бразилец поднял зажженный файер и бросил его назад на трибуны, где, правда, не было людей. Теперь этим готовы заняться "Эвертон" и FA.



"Мы изучим случившееся. Насколько нам известно, Ришарлисон пытался убрать файер с газона", — цитирует официального представителя "ирисок" BBC.



Добавим, что пиротехника на английских стадионах запрещена.