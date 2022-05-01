Ришарлисона могут наказать за файер

Ришарлисон Нападающий "Эвертона" Ришарлисон может подвергнуться санкциям за инцидент с файером во время матча против "Челси".

Именно Ришарлисон забил единственный гол в воскресном матче Премьер-Лиги на "Гудисон Парк".

Празднуя свой гол, 24-летний бразилец поднял зажженный файер и бросил его назад на трибуны, где, правда, не было людей. Теперь этим готовы заняться "Эвертон" и FA.

"Мы изучим случившееся. Насколько нам известно, Ришарлисон пытался убрать файер с газона", — цитирует официального представителя "ирисок" BBC.

Добавим, что пиротехника на английских стадионах запрещена.


Метки Премьер-Лига, происшествия, Ришарлисон, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 553



Поиск: