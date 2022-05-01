"Арсенал" победил "Вест Хэм" и вернулся на четвертую строчку

"Арсенал" вернулся на четвертую позицию в Премьер-Лиге благодаря победе 1:2 над "Вест Хэмом".

По сравнению с матчем Лиги Европы против "Айнтрахта" посреди недели в стартовый состав "молотобойцев" вернулись Лукаш Фабиански, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Райан Фредерикс, Марк Нобл и Саид Бенрахма.



Новыми лицами в стартовом составе "канониров" оказались Роб Холдинг, Такехиро Томиясу и Габриэль Мартинелли.



Первые полчаса игра шла без ворот, опасных моментов просто не возникало. Наконец, Мануэль Лансини получил шанс пробить с угла вратарской, но Холдинг мужественно принял удар на себя.



На 33-й минуте Деклан Райс ударом с границы штрафной размял Аарона Рамсдейла, а Эдди Нкетиа сделал то же самое с Фабиански.



После сейва Фабиански был назначен угловой, и Холдинг головой замкнул подачу Букайо Сака от флажка — 0:1.



Вскоре хозяева могли ответить своим результативным розыгрышем углового, однако Рамсдейл вытащил мяч из под перекладины после удара головой Райса.



"Вест Хэм" активно провел концовку тайма и в итоге сравнял счет. Джаррод Боуэн на правом краю штрафной принял мяч с ближнего фланга от Цоуфала и ударом с рикошетом поразил ворота — 1:1.



"Молотобойцы" бодро начали второй тайм, но на 54-й минуте пропустили. После неудачного розыгрыша углового Мартинелли с левого края штрафной набросил мяч к дальней штанге, где головой сыграл его соотечественник Габриэль — 1:2.



В дальнейшем "Арсенал" уверенно удерживал свое преимущество и неплохо контратаковал — один только Эдди Нкетиа имел пару-тройку верных моментов, но счет остался неизменным.



Матч против "Айнтрахта" в четверг не прошел для "Вест Хэма" бесследно. Во втором тайме "молотобойцам" не хватило физических сил, чтобы попытаться переломить игру.



"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче