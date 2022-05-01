"Арсенал" победил "Вест Хэм" и вернулся на четвертую строчку
"Арсенал" вернулся на четвертую позицию в Премьер-Лиге благодаря победе 1:2 над "Вест Хэмом".
По сравнению с матчем Лиги Европы против "Айнтрахта" посреди недели в стартовый состав "молотобойцев" вернулись Лукаш Фабиански, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Райан Фредерикс, Марк Нобл и Саид Бенрахма.
Новыми лицами в стартовом составе "канониров" оказались Роб Холдинг, Такехиро Томиясу и Габриэль Мартинелли.
Первые полчаса игра шла без ворот, опасных моментов просто не возникало. Наконец, Мануэль Лансини получил шанс пробить с угла вратарской, но Холдинг мужественно принял удар на себя.
На 33-й минуте Деклан Райс ударом с границы штрафной размял Аарона Рамсдейла, а Эдди Нкетиа сделал то же самое с Фабиански.
После сейва Фабиански был назначен угловой, и Холдинг головой замкнул подачу Букайо Сака от флажка — 0:1.
Вскоре хозяева могли ответить своим результативным розыгрышем углового, однако Рамсдейл вытащил мяч из под перекладины после удара головой Райса.
"Вест Хэм" активно провел концовку тайма и в итоге сравнял счет. Джаррод Боуэн на правом краю штрафной принял мяч с ближнего фланга от Цоуфала и ударом с рикошетом поразил ворота — 1:1.
"Молотобойцы" бодро начали второй тайм, но на 54-й минуте пропустили. После неудачного розыгрыша углового Мартинелли с левого края штрафной набросил мяч к дальней штанге, где головой сыграл его соотечественник Габриэль — 1:2.
В дальнейшем "Арсенал" уверенно удерживал свое преимущество и неплохо контратаковал — один только Эдди Нкетиа имел пару-тройку верных моментов, но счет остался неизменным.
Матч против "Айнтрахта" в четверг не прошел для "Вест Хэма" бесследно. Во втором тайме "молотобойцам" не хватило физических сил, чтобы попытаться переломить игру.
"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче
01.05.2022 20:25
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Последние комментарии:
Чёт я в аxуе с Шольца. Его уже который раз унижает какой-то сраный хохлятский посланник в Германии, а он и нихуя сказать и сделать не может. И это лидер самой богатой страны Евросоюза? Какой кошмар
(ответить)
1 Манчестер Сити 34 83
2 Ливерпуль 34 82
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
(ответить)
Вагифка приуныл))) Ведь с Ливером Петухам будет так же тяжко как мне читать примитивные высеры детсадовского уровня имбецила chelsea88))))))))))))))))))))
(ответить)
Here we go, oh!
Saka and Emile Smith Rowe!
And I like it,
I like it,
I like it,
I like it,
I la-la-like it,
La-la, like it,
Here we go, oh!
Saka and Emile Smith Rowe!
(ответить)
Вагиф братишечка не унывай )))))))) а ггшки хороши просто ))))) надеюсь будут топить в том же духе ))))) пенсята обосруться пхехехехехехехехе
(ответить)
Пикфорд в чш, пора рамсдейла за сборную ставить
(ответить)
Ну 4-ка наверное уже определилась, если только пенсы не обосрутся в остатке чемпа и не сольют всякому говну, с которым им осталось играть. Предпослыочки, хоть и не явные, к этому всё-же имеются.
(ответить)
01.05.2022 21:06 # удалить
chelsea88
Хорошо, иди в подшконарье, тебе кукурузо чопик в очело вставит))
(ответить)
01.05.2022 21:07 #
takernotagiver
Хорошо.
Эта петушара даже не отрицает))
(ответить)
СруснЯ, если пиндосия такая плохая, то че вы от голода спасались ножками Буша? Мрази, кек
(ответить)
пуканиры могут скинуть залупенсов вместе с куколкам питухелем с 3го места - вот это будет тема)))
(ответить)
Чопик в очко - лучший трофей для takernotagiver)
(ответить)
Челси напрягся.
(ответить)
У пенсов пуканчик то подгорает! Петухи и Арсенал подбираются к чёрному входу!))
(ответить)
баля, какие же опущенные
- у вас суд говно.
- а ты в сша видел?
это просто аxyй)))
01.05.2022 19:53 #
takernotagiver
Хоспаде, почитаю про пиндосские суды. Там вообще лютый пиздец)))
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/92910/?c=1#c7555087
(ответить)
там срусский мир. там срусью пахнет
после провокаций в Приднестровье жители оттуда начали бежать даже в Одессу
(ответить)
В рот вые6аные гомогуннерастишки опять повылазили из-под шконок)
(ответить)
с жидами будет игра за место в ЛЧ. Гуннеров с победой.
(ответить)
шо с е6алом Конте?
))
в конце потно как обычно, но на удивление Тавареш и Нкетиа затащили. Особенно Эдди, энергичный прессинг все 95 минут, мое почтение.
Артета тупо хуярит! Гуннеров с победкой. Каждый матч как финал.
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Нкетиа хоть и не забил гол но играл прерасно.
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щас вые6ать вдоль и поперек щленсов чертей и вх, но прое6ать 3 раза нонеймам
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