"Арсенал" победил "Вест Хэм" и вернулся на четвертую строчку

Габриэль Магальяэс "Арсенал" вернулся на четвертую позицию в Премьер-Лиге благодаря победе 1:2 над "Вест Хэмом".

По сравнению с матчем Лиги Европы против "Айнтрахта" посреди недели в стартовый состав "молотобойцев" вернулись Лукаш Фабиански, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Райан Фредерикс, Марк Нобл и Саид Бенрахма.

Новыми лицами в стартовом составе "канониров" оказались Роб Холдинг, Такехиро Томиясу и Габриэль Мартинелли.

Первые полчаса игра шла без ворот, опасных моментов просто не возникало. Наконец, Мануэль Лансини получил шанс пробить с угла вратарской, но Холдинг мужественно принял удар на себя.

На 33-й минуте Деклан Райс ударом с границы штрафной размял Аарона Рамсдейла, а Эдди Нкетиа сделал то же самое с Фабиански.

После сейва Фабиански был назначен угловой, и Холдинг головой замкнул подачу Букайо Сака от флажка — 0:1.

Вскоре хозяева могли ответить своим результативным розыгрышем углового, однако Рамсдейл вытащил мяч из под перекладины после удара головой Райса.

"Вест Хэм" активно провел концовку тайма и в итоге сравнял счет. Джаррод Боуэн на правом краю штрафной принял мяч с ближнего фланга от Цоуфала и ударом с рикошетом поразил ворота — 1:1.

"Молотобойцы" бодро начали второй тайм, но на 54-й минуте пропустили. После неудачного розыгрыша углового Мартинелли с левого края штрафной набросил мяч к дальней штанге, где головой сыграл его соотечественник Габриэль — 1:2.

В дальнейшем "Арсенал" уверенно удерживал свое преимущество и неплохо контратаковал — один только Эдди Нкетиа имел пару-тройку верных моментов, но счет остался неизменным.

Матч против "Айнтрахта" в четверг не прошел для "Вест Хэма" бесследно. Во втором тайме "молотобойцам" не хватило физических сил, чтобы попытаться переломить игру.

"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2022 20:25

Количество просмотров Просмотров: 1929

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mufc1994 01.05.2022 21:40 # mufc1994
    Чёт я в аxуе с Шольца. Его уже который раз унижает какой-то сраный хохлятский посланник в Германии, а он и нихуя сказать и сделать не может. И это лидер самой богатой страны Евросоюза? Какой кошмар

    (ответить)

  2. true-manc 01.05.2022 21:35 # true-manc
    1 Манчестер Сити 34 83
    2 Ливерпуль 34 82

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

    (ответить)

  3. takernotagiver 01.05.2022 21:32 # takernotagiver
    Вагифка приуныл))) Ведь с Ливером Петухам будет так же тяжко как мне читать примитивные высеры детсадовского уровня имбецила chelsea88))))))))))))))))))))

    (ответить)

  4. takernotagiver 01.05.2022 21:27 # takernotagiver
    Here we go, oh!
    Saka and Emile Smith Rowe!
    And I like it,
    I like it,
    I like it,
    I like it,
    I la-la-like it,
    La-la, like it,
    Here we go, oh!
    Saka and Emile Smith Rowe!

    (ответить)

  5. roberto-89 01.05.2022 21:27 # roberto-89
    Вагиф братишечка не унывай )))))))) а ггшки хороши просто ))))) надеюсь будут топить в том же духе ))))) пенсята обосруться пхехехехехехехехе

    (ответить)

  6. ygyrbendar 01.05.2022 21:23 # ygyrbendar
    Пикфорд в чш, пора рамсдейла за сборную ставить

    (ответить)

  7. sausage 01.05.2022 21:20 # sausage
    Ну 4-ка наверное уже определилась, если только пенсы не обосрутся в остатке чемпа и не сольют всякому говну, с которым им осталось играть. Предпослыочки, хоть и не явные, к этому всё-же имеются.

    (ответить)

  8. chelsea88 01.05.2022 21:09 # chelsea88
    01.05.2022 21:06 # удалить
    chelsea88
    Хорошо, иди в подшконарье, тебе кукурузо чопик в очело вставит))
    (ответить)

    01.05.2022 21:07 #
    takernotagiver
    Хорошо.

    Эта петушара даже не отрицает))

    (ответить)

  9. narcot 01.05.2022 21:07 # narcot
    СруснЯ, если пиндосия такая плохая, то че вы от голода спасались ножками Буша? Мрази, кек

    (ответить)

  10. frisby 01.05.2022 20:46 # frisby
    пуканиры могут скинуть залупенсов вместе с куколкам питухелем с 3го места - вот это будет тема)))

    (ответить)

  11. chelsea88 01.05.2022 20:45 # chelsea88
    Чопик в очко - лучший трофей для takernotagiver)

    (ответить)

  12. brown-ale 01.05.2022 20:39 # brown-ale
    Челси напрягся.

    (ответить)

  13. ivan-tns 01.05.2022 20:38 # ivan-tns
    У пенсов пуканчик то подгорает! Петухи и Арсенал подбираются к чёрному входу!))

    (ответить)

  14. narcot 01.05.2022 20:37 # narcot
    баля, какие же опущенные

    - у вас суд говно.
    - а ты в сша видел?

    это просто аxyй)))


    01.05.2022 19:53 #
    takernotagiver

    Хоспаде, почитаю про пиндосские суды. Там вообще лютый пиздец)))
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/92910/?c=1#c7555087

    (ответить)

  15. narcot 01.05.2022 20:35 # narcot
    там срусский мир. там срусью пахнет


    после провокаций в Приднестровье жители оттуда начали бежать даже в Одессу

    (ответить)

  16. chelsea88 01.05.2022 20:35 # chelsea88
    В рот вые6аные гомогуннерастишки опять повылазили из-под шконок)

    (ответить)

  17. acceptodessa 01.05.2022 20:34 # acceptodessa
    с жидами будет игра за место в ЛЧ. Гуннеров с победой.

    (ответить)

  18. easports 01.05.2022 20:33 # easports
    шо с е6алом Конте?

    ))

    в конце потно как обычно, но на удивление Тавареш и Нкетиа затащили. Особенно Эдди, энергичный прессинг все 95 минут, мое почтение.

    Артета тупо хуярит! Гуннеров с победкой. Каждый матч как финал.

    (ответить)

  19. redwhitegun 01.05.2022 20:30 # redwhitegun
    Нкетиа хоть и не забил гол но играл прерасно.

    (ответить)

  20. wilegend 01.05.2022 20:30 # wilegend
    щас вые6ать вдоль и поперек щленсов чертей и вх, но прое6ать 3 раза нонеймам

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: