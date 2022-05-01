Тухель не чувствует себя в безопасности на третьем месте

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что не чувствует себя в безопасности на третьем месте в Премьер-Лиге.

По последним матчам "Челси" в Премьер-Лиге может сложиться впечатление, что "синие" уже утратили турнирную мотивацию и не боятся упустить третью позицию.



Однако после поражения 1:0 от "Эвертона" Тухель предупредил свою команду, что борьба еще не окончена, и с такой ужасной формой конкуренты могут настичь "Челси".



"Еще много недель назад я сказал, что не чувствую себя в безопасности. Мы никогда не чувствовали себя в безопасности. Кстати говоря, набрать только четыре очка в четырех последних матчах — это недостаточно для любой гонки, будь то гонка за первое место, второе или топ-4".



"Мы должны взять себя в руки. В данный момент мы не набираем очков, когда играем хорошо и заслуживаем больше, и мы проигрываем, когда играем нормально. Это плохое сочетание", — цитирует Тухеля Evening Standard.