Конте: "В ноябре никто и представить не мог, что мы будем в гонке"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте похвалил свою команду, которая продолжает борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, вопреки всем прогнозам.

Благодаря воскресной победе 3:1 над "Лестером" подопечные Конте поднялись на четвертую позицию в таблице, пускай даже временно.



Антонио рад, что у его команды есть столь важная цель в концовке сезона, хотя еще несколько месяцев назад мало кто мог поверить в попадание "шпор" в Лигу Чемпионов.



"Это была хорошая игра против очень хорошей команды в непростом матче, но вы знаете, что в Англии никогда не бывает легких матчей — особенно против "Лестера", обладающего хорошим подбором игроков".



"Несмотря на восемь перестановок, "Лестер" выставил хороший состав и показал сильную игру, поэтому мы должны быть довольным тем, что набрали три очка. Нам было жизненно важно остаться в гонке".



"Когда я брался за работу в ноябре, никто и представить не мог, что мы все еще будем в гонке, однако эти игроки заслуживают сражаться за столь важную позицию. В Англии непросто квалифицироваться в Лигу Чемпионов".



"Думаю, мы лучше распорядились своими моментами. У нас возникало свободное пространство, и мы очень хорошо пользовались этим. Это стало ключом к победе", — сообщил Конте BBC.