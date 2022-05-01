Лэмпард забрал три очка у "Челси"

Ришарлисон "Эвертон" Фрэнка Лэмпарда сделал большой шаг к продлению прописки в Премьер-Лиге, одержав победу 1:0 над "Челси".

В старте "ирисок" можно было наблюдать две перестановки. Йерри Мина заменил Майкла Кина, Фабиан Дельф — Аллана.

По сравнению с 1:1 против "Манчестер Юнайтед" посреди недели в стартовый состав "синих" вернулся Рубен Лофус-Чик, заменив Нголо Канте.

Первое слово в матче сказали гости. Это Мейсон Маунт отметился дальним ударом на восьмой минуте — чуть выше.

"Челси" наладил хороший контроль над мячом и к перерыву троекратно превосходил соперника по владению, однако "Эвертон" достойно оборонялся, и опасные моменты почти не возникали.

Зато второй тайм начался с гола. Ришарлисон и Демарай Грей коршунами налетели на замешкавшегося Сесара Аспиликуэту, завладели мячом, и бразилец нанес завершающий удар — 1:0.

На 49-й минуте "ириски" едва не удвоили счет. На удар внутри штрафной был выведен Виталий Миколенко, однако украинец пробил выше.

Вскоре "Челси" пришел в себя и принялся нагнетать давление. На 59-й минуте Маунт своим ударом обстучал обе штанги, а добивание Аспиликуэты было остановлено на линии ворот Джорданом Пикфордом.

В заключительные полчаса Пикфорд совершил еще несколько сейвов, в итоге отстояв свои ворота. Порой "синие" слишком увлекались атаками, за что могли быть наказаны, но счет уже не изменился.

"Эвертону" как ведущей борьбу за выживание команде победа была важнее, и "ириски", поддерживаемые своими болельщиками, свою задачу выполнили. "Челси" вновь показал плохую реализацию моментов.

"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 01.05.2022 18:32 # narcot
    Фотографии взорванного железнодорожного моста в Курской области. Рельсы со шпалами остались на месте.

    По словам губернатора региона, взрыв стал последствием диверсии. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.

    Оруууу

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  2. jirrort 01.05.2022 18:31 # jirrort
    The Hammers will not lose.

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  3. bushwacka 01.05.2022 18:30 # bushwacka
    Я ибал пинать труп местных, упоротых пенсопеджиков..

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  4. slash-lfc 01.05.2022 18:29 # slash-lfc
    01.05.2022 18:16 #
    thegodfather

    Happy for frank. Nor for eve.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/92910/

    Пидорастерка даже в слове из трёх букв умудрилась ошибку сделать. Е6ать полиглотка :DDD

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  5. geniusss 01.05.2022 18:27 # geniusss
    Бля, еба сосаджа распидорастило из-за победы Эвертона))

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  6. vagifspurs 01.05.2022 18:27 # vagifspurs
    Why aren't Antonio and Soucek in the starting lineup?

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  7. sausage 01.05.2022 18:23 # sausage
    Это д надо быть такими терпилами, чтобы проиграв никчемному Эвертону, что-то кукарекать про Лэмпарда? У Челси налицо выработка игроков, как физическом, так и в креативном плане, стареющие и теряющие форму лидеры, уход других игроков, куча дорогостоящего (для клуба) бесполезного шлака. В общем всё то, что просили некоторые местные аналитики на пенсах Ливерпулю три, два, год назад. А пенсы здесь за Лэмпса радуются, которому на этот клуб давно похуй.

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  8. jirrort 01.05.2022 18:22 # jirrort
    Lampard during his short coaching career has already beaten Ancelotti, Mourinho,Guardiola,Tuchel,Bielsa,Rangnick,Lopetege, klopp.
    What about his shadow sleepy G?How many top teams did he beat?

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  9. narcot 01.05.2022 18:22 # narcot
    Соснули проебалси, а горят скузи. КРИК

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  10. roberto-89 01.05.2022 18:21 # roberto-89
    Надеюсь арс0 сможет победить председателей пхихихихихихихихихиххихихи

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  11. roberto-89 01.05.2022 18:20 # roberto-89
    Будет прикольно даже посли этой подаренной победы лумпарду ириски все равно вылетят в чш пхехеххехехехехехехехехех считай пенсята просто так за даром пососали ирискам пхиххеехехехеххехехех ухехехехехехехехехехехехе а следующий тур ирискам играть на выезде против лис , а лисы не пенсята пхихихихихихихихихихиххихихихихх лумпард по-любому в чш ухехехехехех

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  12. chelsea-69 01.05.2022 18:19 # chelsea-69
    Тухлиеву надо на Маринке жениться

    Томас Грановский

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  13. liverputin 01.05.2022 18:19 # liverputin
    Такой позор блять))) ебаный мыльный пузырек ухехехеехехех

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  14. easports 01.05.2022 18:19 # easports
    что с Уайтом? где наш топарь?

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  15. vagifspurs 01.05.2022 18:17 # vagifspurs
    Tottenham Hotspur GD +20
    Arsenal GD +12

    Nice!

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  16. thegodfather 01.05.2022 18:16 # thegodfather
    Happy for frank. Nor for eve.

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  17. skydreams 01.05.2022 18:15 # skydreams
    Glory to Lampard! Evertony slava!

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  18. gameboy 01.05.2022 18:14 # gameboy
    Шо там по Торехану, опять отходосы у казаха?

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  19. felix-the-cat 01.05.2022 18:11 # felix-the-cat
    Членсы убогие хуесосы

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  20. kukuruzzo 01.05.2022 18:10 # kukuruzzo
    Щас Арсик будут тестировать короли Лондона

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