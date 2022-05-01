Лэмпард забрал три очка у "Челси"

"Эвертон" Фрэнка Лэмпарда сделал большой шаг к продлению прописки в Премьер-Лиге, одержав победу 1:0 над "Челси".

В старте "ирисок" можно было наблюдать две перестановки. Йерри Мина заменил Майкла Кина, Фабиан Дельф — Аллана.



По сравнению с 1:1 против "Манчестер Юнайтед" посреди недели в стартовый состав "синих" вернулся Рубен Лофус-Чик, заменив Нголо Канте.



Первое слово в матче сказали гости. Это Мейсон Маунт отметился дальним ударом на восьмой минуте — чуть выше.



"Челси" наладил хороший контроль над мячом и к перерыву троекратно превосходил соперника по владению, однако "Эвертон" достойно оборонялся, и опасные моменты почти не возникали.



Зато второй тайм начался с гола. Ришарлисон и Демарай Грей коршунами налетели на замешкавшегося Сесара Аспиликуэту, завладели мячом, и бразилец нанес завершающий удар — 1:0.



На 49-й минуте "ириски" едва не удвоили счет. На удар внутри штрафной был выведен Виталий Миколенко, однако украинец пробил выше.



Вскоре "Челси" пришел в себя и принялся нагнетать давление. На 59-й минуте Маунт своим ударом обстучал обе штанги, а добивание Аспиликуэты было остановлено на линии ворот Джорданом Пикфордом.



В заключительные полчаса Пикфорд совершил еще несколько сейвов, в итоге отстояв свои ворота. Порой "синие" слишком увлекались атаками, за что могли быть наказаны, но счет уже не изменился.



"Эвертону" как ведущей борьбу за выживание команде победа была важнее, и "ириски", поддерживаемые своими болельщиками, свою задачу выполнили. "Челси" вновь показал плохую реализацию моментов.



"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче