Лэмпард забрал три очка у "Челси"
"Эвертон" Фрэнка Лэмпарда сделал большой шаг к продлению прописки в Премьер-Лиге, одержав победу 1:0 над "Челси".
В старте "ирисок" можно было наблюдать две перестановки. Йерри Мина заменил Майкла Кина, Фабиан Дельф — Аллана.
По сравнению с 1:1 против "Манчестер Юнайтед" посреди недели в стартовый состав "синих" вернулся Рубен Лофус-Чик, заменив Нголо Канте.
Первое слово в матче сказали гости. Это Мейсон Маунт отметился дальним ударом на восьмой минуте — чуть выше.
"Челси" наладил хороший контроль над мячом и к перерыву троекратно превосходил соперника по владению, однако "Эвертон" достойно оборонялся, и опасные моменты почти не возникали.
Зато второй тайм начался с гола. Ришарлисон и Демарай Грей коршунами налетели на замешкавшегося Сесара Аспиликуэту, завладели мячом, и бразилец нанес завершающий удар — 1:0.
На 49-й минуте "ириски" едва не удвоили счет. На удар внутри штрафной был выведен Виталий Миколенко, однако украинец пробил выше.
Вскоре "Челси" пришел в себя и принялся нагнетать давление. На 59-й минуте Маунт своим ударом обстучал обе штанги, а добивание Аспиликуэты было остановлено на линии ворот Джорданом Пикфордом.
В заключительные полчаса Пикфорд совершил еще несколько сейвов, в итоге отстояв свои ворота. Порой "синие" слишком увлекались атаками, за что могли быть наказаны, но счет уже не изменился.
"Эвертону" как ведущей борьбу за выживание команде победа была важнее, и "ириски", поддерживаемые своими болельщиками, свою задачу выполнили. "Челси" вновь показал плохую реализацию моментов.
"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче
01.05.2022 18:00
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Оруууу
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The Hammers will not lose.
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Я ибал пинать труп местных, упоротых пенсопеджиков..
(ответить)
01.05.2022 18:16 #
thegodfather
Happy for frank. Nor for eve.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/92910/
Пидорастерка даже в слове из трёх букв умудрилась ошибку сделать. Е6ать полиглотка :DDD
(ответить)
Бля, еба сосаджа распидорастило из-за победы Эвертона))
(ответить)
Why aren't Antonio and Soucek in the starting lineup?
(ответить)
Это д надо быть такими терпилами, чтобы проиграв никчемному Эвертону, что-то кукарекать про Лэмпарда? У Челси налицо выработка игроков, как физическом, так и в креативном плане, стареющие и теряющие форму лидеры, уход других игроков, куча дорогостоящего (для клуба) бесполезного шлака. В общем всё то, что просили некоторые местные аналитики на пенсах Ливерпулю три, два, год назад. А пенсы здесь за Лэмпса радуются, которому на этот клуб давно похуй.
(ответить)
Lampard during his short coaching career has already beaten Ancelotti, Mourinho,Guardiola,Tuchel,Bielsa,Rangnick,Lopetege, klopp.
What about his shadow sleepy G?How many top teams did he beat?
(ответить)
Соснули проебалси, а горят скузи. КРИК
(ответить)
Надеюсь арс0 сможет победить председателей пхихихихихихихихихиххихихи
(ответить)
Будет прикольно даже посли этой подаренной победы лумпарду ириски все равно вылетят в чш пхехеххехехехехехехехехех считай пенсята просто так за даром пососали ирискам пхиххеехехехеххехехех ухехехехехехехехехехехехе а следующий тур ирискам играть на выезде против лис , а лисы не пенсята пхихихихихихихихихихиххихихихихх лумпард по-любому в чш ухехехехехех
(ответить)
Тухлиеву надо на Маринке жениться
Томас Грановский
(ответить)
Такой позор блять))) ебаный мыльный пузырек ухехехеехехех
(ответить)
что с Уайтом? где наш топарь?
(ответить)
Tottenham Hotspur GD +20
Arsenal GD +12
Nice!
(ответить)
Happy for frank. Nor for eve.
(ответить)
Glory to Lampard! Evertony slava!
(ответить)
Шо там по Торехану, опять отходосы у казаха?
(ответить)
Членсы убогие хуесосы
(ответить)
Щас Арсик будут тестировать короли Лондона
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