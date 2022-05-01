"Ливерпуль" замахнулся на рекордный спонсорский контракт

"Ливерпуль" ведет переговоры о рекордном за всю историю футбола контракте с титульным спонсором.

В данный момент титульным спонсором "Ливерпуля" является британский банк Standard Chartered, чья эмблема располагается на игровых футболках "красных".



Это соглашение стоимостью 40 миллионов фунтов в год истекает в конце следующего сезона. Стороны вполне довольны своим сотрудничеством и открыты к его продлению.



Однако своими спортивными успехами в последние сезоны "Ливерпуль" значительно повысил свою маркетинговую привлекательность и по новой сделке хочет получать от своего титульного спонсора гораздо больше.



Как сообщает Daily Mail, речь идет о рекордных для футбола 80 млн. фунтов в год. При этом "Ливерпуль" общается не только со Standard Chartered, но также с рядом компаний из областей финансов, туризма, электроники, товаров повседневного спроса, криптовалют и блокчейна.