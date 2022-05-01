"Ливерпуль" замахнулся на рекордный спонсорский контракт

Футболка Ливерпуля "Ливерпуль" ведет переговоры о рекордном за всю историю футбола контракте с титульным спонсором.

В данный момент титульным спонсором "Ливерпуля" является британский банк Standard Chartered, чья эмблема располагается на игровых футболках "красных".

Это соглашение стоимостью 40 миллионов фунтов в год истекает в конце следующего сезона. Стороны вполне довольны своим сотрудничеством и открыты к его продлению.

Однако своими спортивными успехами в последние сезоны "Ливерпуль" значительно повысил свою маркетинговую привлекательность и по новой сделке хочет получать от своего титульного спонсора гораздо больше.

Как сообщает Daily Mail, речь идет о рекордных для футбола 80 млн. фунтов в год. При этом "Ливерпуль" общается не только со Standard Chartered, но также с рядом компаний из областей финансов, туризма, электроники, товаров повседневного спроса, криптовалют и блокчейна.


Метки Standard Chartered, Ливерпуль, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1823

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  1. b84 01.05.2022 18:06 # b84
    нормально, нормально

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  2. liverfun 01.05.2022 18:04 # liverfun
    Обоснованно, команда в самом расцвете сил, да и тренерский штаб продлил контракты

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  3. beatles-red 01.05.2022 17:44 # beatles-red
    Илон, твой выход со своим Спейс Х

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  4. seregaball 01.05.2022 17:34 # seregaball
    Back Carlsberg

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  5. electric 01.05.2022 17:13 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  6. bangladesh 01.05.2022 17:01 # bangladesh
    топари во всем
    бизнес кар!

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