Защитник "Лидса" Стюарт Даллас получил перелом ноги в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" и теперь готовится к операции.

Даллас получил травму, столкнувшись с Джеком Грилишем, в концовке первого тайма проигранного "белыми" матча (0:4).



31-летий ирландец покидал поле "Элланд Роуд" на носилках и минувшую ночь провел в госпитале, где у него диагностировали перелом.



Как сообщает BBC, теперь Даллас готовится к поездке в Лондон, где ему проведут операцию на поврежденной ноге. Предполагается, что восстановление займет месяцы.



В лице Стюарта "Лидс" лишился игрока, который провел 43 матча за команду Джесси Марша в этом сезоне.