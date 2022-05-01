Стюарт Даллас получил перелом ноги

Стюарт Даллас Защитник "Лидса" Стюарт Даллас получил перелом ноги в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" и теперь готовится к операции.

Даллас получил травму, столкнувшись с Джеком Грилишем, в концовке первого тайма проигранного "белыми" матча (0:4).

31-летий ирландец покидал поле "Элланд Роуд" на носилках и минувшую ночь провел в госпитале, где у него диагностировали перелом.

Как сообщает BBC, теперь Даллас готовится к поездке в Лондон, где ему проведут операцию на поврежденной ноге. Предполагается, что восстановление займет месяцы.

В лице Стюарта "Лидс" лишился игрока, который провел 43 матча за команду Джесси Марша в этом сезоне.


Метки Даллас, Лестер, травмы

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2022 16:00

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  1. liverpoolec23 01.05.2022 16:12 # liverpoolec23
    Эти голубые чмошник честно выиграть не могут,ломают сильнейших в других командах,позорище

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