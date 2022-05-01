Лингард может остаться в "Юнайтед"

Вингер Джесси Лингард все еще может остаться в "Манчестер Юнайтед", несмотря на истекающий в конце сезона контракт.

Забив девять голов и отдав пять результативных передач за "Вест Хэм" во второй половине прошлого сезона, затем Лингард решил еще раз попытаться заиграть в родном клубе.



Однако эта кампания сложилась провально для 29-летнего англичанина, который пока что отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.



Ранее ожидалось, что летом Лингард покинет "Олд Траффорд" свободным агентом, однако новый главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг может найти место для Джесси в своих планах.



"Джесси не рад, как сложился этот сезон. Он чувствует, что его подвели и не сдержали обещания, полученные им по возвращении из "Вест Хэма", потому что он играет не так много, как хотел бы".



"Он уже смирился с тем, что ему придется уйти и начать с чистого листа в новом клубе. Однако Тен Хаг дал понять, что хочет поговорить с ним, и если Джесси получит необходимые гарантии, он может остаться".



"Юнайтед" — его клуб, и он никогда не хотел уходить", — цитирует осведомленный источник The Sun.