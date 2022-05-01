Гвардиола: "Титул в наших руках"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола напомнил, что судьба титула Премьер-Лиги остается в руках его команды.

Играя матчи раньше "Сити", "Ливерпулю" порой удавалось временно перехватывать лидерство в таблице Премьер-Лиги в предыдущие недели.



Однако после победы 0:4 над "Лидсом" накануне "горожане" восстановили отрыв в одно очко от "красных", и Гвардиола поспешил напомнить, что его команда полностью владеет ситуацией, независимо от результатов конкурента.



"Титул в наших руках. Остается сыграть с "Ньюкасло", "Вулверхэмптоном", "Вест Хэмом" и "Астон Виллой". Еще полтора-два месяца назад мы точно знали, что нам нужно. Если мы выиграем свои матчи, то станем чемпионами. Если потеряем очки, чемпионом будет "Ливерпуль".



"Играют они ("Ливерпуль") до нас или после нас, они в любом случае победят", — цитирует Гвардиолу The Guardian.