Джака готов снова стать капитаном "Арсенала"
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что готов снова стать капитаном команды.
В ноябре 2019 Джака был разжалован из капитанов "Арсенала" после своего конфликта с фанатами "канониров" во время матча против "Кристал Пэлас".
Ранее в этом сезоне Гранит отказался принимать капитанскую повязку из рук Александра Лакасетта, когда тот был заменен против "Брентфорда".
Однако время лечит, и теперь 29-летний швейцарец снова чувствует себя готовым носить повязку на рукаве.
"Никогда не говори никогда. Тогда я не был готов к этому".
"Быть капитаном "Арсенала" можно и без повязки. Не имея повязки на рукаве, я все равно стараюсь командовать игрой и игроками, но если завтра кто-нибудь подойдет ко мне и спросит, хочу ли я принять ее, я соглашусь, потому что я знаю, что снова готов к этому", — сообщил Джака Sky Sports.
01.05.2022 13:00
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