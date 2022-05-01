Джака готов снова стать капитаном "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что готов снова стать капитаном команды.

В ноябре 2019 Джака был разжалован из капитанов "Арсенала" после своего конфликта с фанатами "канониров" во время матча против "Кристал Пэлас".



Ранее в этом сезоне Гранит отказался принимать капитанскую повязку из рук Александра Лакасетта, когда тот был заменен против "Брентфорда".



Однако время лечит, и теперь 29-летний швейцарец снова чувствует себя готовым носить повязку на рукаве.



"Никогда не говори никогда. Тогда я не был готов к этому".



"Быть капитаном "Арсенала" можно и без повязки. Не имея повязки на рукаве, я все равно стараюсь командовать игрой и игроками, но если завтра кто-нибудь подойдет ко мне и спросит, хочу ли я принять ее, я соглашусь, потому что я знаю, что снова готов к этому", — сообщил Джака Sky Sports.