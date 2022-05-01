"Сити" уверен в новом контракте с Гвардиолой

"Манчестер Сити" уверен в подписании нового контракта со своим главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Лишь в пятницу Гвардиола заявил, что новый контракт Юргена Клоппа с "Ливерпулем" не повлияет на его будущее, но Daily Mirror стало известно, что вопрос с будущим Хосепа тоже почти решен.



Действующее соглашение Гвардиолы истекает через год, однако брат каталонского тренера Пепе уже обсуждает условия новой сделки до июня 2025.



Гвардиола собирается продлить сотрудничество с "Сити", даже если выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне. Хосеп убежден, что созданная им команда еще не достигла своего пика.



О новом контракте с Гвардиолой "горожане" могут объявить еще до приобретения нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, которому нужны гарантии того, что Хосеп не покинет клуб спустя год после его переезда на "Этихад".