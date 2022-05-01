"Сити" уверен в новом контракте с Гвардиолой

Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" уверен в подписании нового контракта со своим главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Лишь в пятницу Гвардиола заявил, что новый контракт Юргена Клоппа с "Ливерпулем" не повлияет на его будущее, но Daily Mirror стало известно, что вопрос с будущим Хосепа тоже почти решен.

Действующее соглашение Гвардиолы истекает через год, однако брат каталонского тренера Пепе уже обсуждает условия новой сделки до июня 2025.

Гвардиола собирается продлить сотрудничество с "Сити", даже если выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне. Хосеп убежден, что созданная им команда еще не достигла своего пика.

О новом контракте с Гвардиолой "горожане" могут объявить еще до приобретения нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, которому нужны гарантии того, что Хосеп не покинет клуб спустя год после его переезда на "Этихад".


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 01.05.2022 13:09 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  2. superglor 01.05.2022 12:41 # superglor
    Какая же удачливая лысая чепуха. В мире столько тренеров куда лучше его, но бывшая барселонская мафия устроила в Сити именно его.

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  3. tursa 01.05.2022 12:14 # tursa
    давайте до 26 тогда уже

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