"Сити" готов продать Жезуса за 40 млн. фунтов

"Манчестер Сити" установил цену в 40 миллионов фунтов за нападающего Габриэля Жезуса, в котором заинтересован "Арсенал".

Несмотря на локальные успехи, Жезус не имеет твердого места в стартовом составе "Сити" в этом сезоне.



В данный момент "горожане" находятся на пороге приобретения Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", из-за чего Габриэлю было бы еще сложнее получать игровые минуты.



Поэтому, как сообщает Daily Mirror, лидеры Премьер-Лиги вполне открыты к идее продать 25-летнего бразильца, что может оказаться на руку "Арсеналу", чей главный тренер Микель Артета знаком с Жезусом по совместной работе на "Этихад" в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы.



Установленная цена в 40 млн. фунтов выглядит вполне адекватной. Вопрос лишь в том, соответствует ли "Арсенал" амбициям Жезуса.