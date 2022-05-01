"Сити" готов продать Жезуса за 40 млн. фунтов
"Манчестер Сити" установил цену в 40 миллионов фунтов за нападающего Габриэля Жезуса, в котором заинтересован "Арсенал".
Несмотря на локальные успехи, Жезус не имеет твердого места в стартовом составе "Сити" в этом сезоне.
В данный момент "горожане" находятся на пороге приобретения Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", из-за чего Габриэлю было бы еще сложнее получать игровые минуты.
Поэтому, как сообщает Daily Mirror, лидеры Премьер-Лиги вполне открыты к идее продать 25-летнего бразильца, что может оказаться на руку "Арсеналу", чей главный тренер Микель Артета знаком с Жезусом по совместной работе на "Этихад" в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы.
Установленная цена в 40 млн. фунтов выглядит вполне адекватной. Вопрос лишь в том, соответствует ли "Арсенал" амбициям Жезуса.
01.05.2022 11:00
Просмотров: 338
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
THE KINGS!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий