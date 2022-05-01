"Челси" рискует лишиться Джеймса и Маунта
Воспитанники "Челси" Рис Джеймс и Мейсон Маунт могут стать трансферными целями для других клубов грядущим летом.
В данный момент "Челси" находится на пороге неизвестности ввиду смены владельцев клуба. Большие перестановки могут затем последовать в руководстве и в составе команды.
"Синие" уже подтвердили уход защитника Антонио Рюдигера по окончании сезона, и это может быть не последняя ощутимая потеря для команды Томаса Тухеля.
Как утверждает The Athletic, другие клубы готовы воспользоваться воцарившейся на "Стэмфорд Бридж" неопределенностью, чтобы забрать лучших игроков Тухеля, включая Джеймса и Маунта.
Куда мог бы уйти Мейсон пока неясно, а в качестве претендентов на Риса называются "Манчестер Сити" и "Реал".
01.05.2022 10:00
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Крысы бегут с корабля
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Маунтенка в ЛФК!!!
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эти двое обязаны играть до конца жизни в этой синей помойке
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Щас бы в 2к22 говорить о преданности к какому либо клубу
Где пожирнее зп предложат туда и свалят, но тупым пенсам невдомек
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я пойму если даже про аспи будут такое писать, хотя и он судя по всему останется, но хватит уже журналюгам вбрасывать про джеймса и маунта, эти ребята синие до мозга костей
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Не думаю, что это возможно. Эти парни с малых лет только и мечтали, что играть за основу Челси. Если уж и кто-то из них уйдет, не знаю, что и думать о футбольной преданности..
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