"Челси" рискует лишиться Джеймса и Маунта

Воспитанники "Челси" Рис Джеймс и Мейсон Маунт могут стать трансферными целями для других клубов грядущим летом.

В данный момент "Челси" находится на пороге неизвестности ввиду смены владельцев клуба. Большие перестановки могут затем последовать в руководстве и в составе команды.



"Синие" уже подтвердили уход защитника Антонио Рюдигера по окончании сезона, и это может быть не последняя ощутимая потеря для команды Томаса Тухеля.



Как утверждает The Athletic, другие клубы готовы воспользоваться воцарившейся на "Стэмфорд Бридж" неопределенностью, чтобы забрать лучших игроков Тухеля, включая Джеймса и Маунта.



Куда мог бы уйти Мейсон пока неясно, а в качестве претендентов на Риса называются "Манчестер Сити" и "Реал".