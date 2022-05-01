"Сити" и "Юнайтед" хотят Уорд-Проуза

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" хотят приобрести капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза.

Для обоих клубов из Манчестера укрепление центра поля является одним из приоритетов на летнее трансферное окно. "Юнайтед" нужна замена Неманье Матичу и Полю Погба, "Сити" — Фернандиньо.



По информации Daily Star, 27-летний Уорд-Проуз, чей контракт с "Саутгемптоном" рассчитан до 2026 года, находится на радаре и "красных дьяволов", и "горожан".



Джеймс великолепно проводит этот сезон и в прошлый уикенд достиг рубежа в девять голов в этом сезоне, включая четыре прямыми ударами со штрафных.



Продажа Уорд-Проуза, который находится в системе "Саутгемптона" с восьми лет, может принести клубу с "Сент-Мэри" до 60 миллионов фунтов.