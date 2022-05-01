Тен Хаг хочет пригласить Маласиа в "Юнайтед"

Тирелл Маласиа Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет приобрести левого защитника "Фейеноорда" Тирелла Маласиа грядущим летом.

Как утверждает Daily Mirror, Тен Хаг пытался заполучить Маласиа еще прошлым летом в "Аякс", который Эрик покидает по окончании сезона ради работы в Манчестере.

22-летний Маласиа комфортно себя чувствует с мячом в ногах, обладает взрывной скоростью и цепкостью при отборе. Неслучайно, что среди болельщиков "Фейеноорда" Тирелл получил прозвище "Питбуль".

В этом сезоне Маласиа также пробился в сборную Голландию и имеет прекрасные шансы отправиться на Чемпионат Мира в Катаре следующей зимой.

"Фейеноорд" дорожит Тиреллом, который находится в системе клуба с девяти лет, но едва ли сможет устоять перед предложением в размере около 20 миллионов фунтов.

В случае перехода в "Юнайтед" Маласиа будет конкурировать за место в составе с Люком Шоу.


Метки видео, Маласиа, Манчестер Юнайтед, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2022 08:00

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