Тен Хаг хочет пригласить Маласиа в "Юнайтед"

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет приобрести левого защитника "Фейеноорда" Тирелла Маласиа грядущим летом.

Как утверждает Daily Mirror, Тен Хаг пытался заполучить Маласиа еще прошлым летом в "Аякс", который Эрик покидает по окончании сезона ради работы в Манчестере.



22-летний Маласиа комфортно себя чувствует с мячом в ногах, обладает взрывной скоростью и цепкостью при отборе. Неслучайно, что среди болельщиков "Фейеноорда" Тирелл получил прозвище "Питбуль".



В этом сезоне Маласиа также пробился в сборную Голландию и имеет прекрасные шансы отправиться на Чемпионат Мира в Катаре следующей зимой.



"Фейеноорд" дорожит Тиреллом, который находится в системе клуба с девяти лет, но едва ли сможет устоять перед предложением в размере около 20 миллионов фунтов.



В случае перехода в "Юнайтед" Маласиа будет конкурировать за место в составе с Люком Шоу.



