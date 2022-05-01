"Реал" хочет вернуть Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в "Реал" грядущим летом.

Роналду только прошлым летом вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" и выдающимся образом проводит этот сезон. Криштиану забил 23 гола, включая 17 в Премьер-Лиге.



Однако еще до того, как Эрик Тен Хаг заключил контракт с "красными дьяволами", поползли слухи, что Роналду нет места в планах голландского тренера.



Мотивы уйти могут быть и у самого Криштиану, который едва ли представлял свое возвращение в "Юнайтед" таким: "дьяволы" завершают сезон без трофеев и, вероятно, не попадут в Лигу Чемпионов.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, этой ситуацией надеется воспользоваться "Реал". Новоиспеченные чемпионы Ла Лиги готовы гарантировать 37-летнему португальцу регулярную игровую практику в следующем сезоне и, конечно, возможность сражаться за трофеи.



Ранее в своей карьере Роналду провел девять лет в "Реале", затем отравившись в Турин в 2018 году.