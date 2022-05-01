Гвардиола: "Сити" не дрогнет под давлением"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не дрогнет под давлением в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Благодаря победе 0:4 над "Лидсом" в субботу "Сити" восстановил одноочковое преимущество над "Ливерпулем" во главе Премьер-Лиги.



"Горожане" не имели права на осечку на "Элланд Роуд", поскольку "красные" свой матч ранее днем выиграли, однако Гвардиола чувствует, что его команд хорошо готова к этой ситуации благодаря выигранным ранее трофеям.



"Мы много раз оказывались в данном положении. Давление здесь не играет роли. Все просто: мы должны выиграть все свои матчи, чтобы стать чемпионами. Если мы этого не сделаем, чемпионом будет "Ливерпуль".



"Давление — это слишком сложно, чтобы его анализировать. Сегодня они играли раньше нас, и они выиграют все свои матчи. Мы всегда этого ожидали".



"Мы лишь должны выиграть все свои матчи. Если это произойдет, они поздравят нас. Если нет, мы поздравим их", — приводит слова Гвардиолы ESPN.