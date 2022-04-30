Гвардиола: "Невероятный результат для нас"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда добилась "невероятного результата" в гостях у "Лидса".

Выходя на поле "Элланд Роуд", "горожане" уже знали, что "Ливерпуль" выиграл свой матч ранее днем. Однако подопечные Гвардиолы не дрогнули и одержали победу 0:4, чему Хосеп предельно рад.



"Мы знали, как они играют, когда отправлялись сюда. В первом тайме нам пришлось много терпеть. Но в конце концов мы контролировали игру и могли забить больше. Невероятный результат для нас".



"Они так быстры впереди. Нам было так важно использовать свои моменты сегодня, чтобы снова стать чемпионами".



"Мы хорошо оборонялись, и порой стандарты имеют такое большое значение. С Натаном Аке мы так сильны в обороне. Лапорт провел невероятный матч и проводит невероятный сезон".



"До конца сезона нам остается сыграть пять матчей, возможно шесть. Я предпочитаю, когда давление не такое сильное, как я ощущаю сейчас. Это длинный сезон, и нужно сделать последний рывок", — сообщил Гвардиола Sky Sports.