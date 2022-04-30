Клопп: "Милнер — пример для подражания"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил полузащитника Джеймса Милнера после победы 0:1 над "Ньюкаслом".

На субботний матч Премьер-Лиги Клопп произвел сразу пять изменений в стартовом составе относительно поединка Лиги Чемпионов против "Вильярреала" посреди недели.



Одним из тех, кто получил свой шанс, оказался Милнер, и 36-летний англичанин отыграл против своего бывшего клуба 78 минут, произведя сильное впечатление на Клоппа.



"Он является примером для подражания. Я сказал ему и могу сказать всему миру: все то, чего мы добились в последние годы, не было бы возможно без Джеймса Милнера".



"Находится он на поле или нет, он всегда устанавливает стандарты на уровне, как мало кто может, и это учит кое-чему всех нас".



"Сегодня Милли провел отличный матч. Мне очень понравился матч, и он сыграл очень важную роль", — цитирует Клоппа The Guardian.