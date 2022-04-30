"Манчестер Сити" сокрушил "Лидс"
"Манчестер Сити" восстановил лидерство в Премьер-Лиге, сокрушив на выезде "Лидс" со счетом 0:4.
В стартовом составе "белых" можно было наблюдать три новых лица. Речь про Паскаля Стрейка, Хуниора Фирпо и Робина Коха.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола освежил стартовый состав с помощью Натана Аке, Жоау Канселу, Илкая Гюндогана, Джека Грилиша и Рахима Стерлинга.
"Сити" сразу же пошел большими силами вперед, но на третьей минуте "Лидсу" предоставилась возможность показать свое умение контратаковать. Родриго убегал в прорыв один на один, однако Гюндоган совершил впечатляющий рывок назад и остановил соперника.
А на 13-й минуте гости открыли счет. Выполняя штрафной с левого фланга, Родри навесил на Канселу, который головой отправил мяч в ворота — 0:1.
Хозяева не стали унывать после пропущенного гола и в дальнейшем играли довольно дерзко. Вот только с ударами у них была беда — Эдерсон находился без работы.
В какой-то момент "Лидс" вновь заигрался и едва не был за это наказан. Партнеры вывели Рахима Стерлинга на убойную позицию внутри штрафной, однако англичанин замешкался с ударом и был накрыт защитником.
Вскоре после начала второго тайма "Сити" прикончил интригу. Фил Фоден подал угловой, Рубен Диаш выиграл борьбу на втором этаже и скинул мяч в ноги Аке, который расстрелял ворота с близкого расстояния — 0:2.
В дальнейшем "горожане" полностью контролировали игру, но уже особо не напрягались. Да и "белым" уже все было ясно.
Тем не менее, игра еще не закончилась. На 78-й минуте ворвавшийся в чужую штрафную по центру Габриэль Жезус получил своевременный пас от Фодена, подработал мяч и поразил ворота — 0:3.
В концовке "Лидс" имел пару шансов размочить счет, однако Канселу и Эдерсон отметились спасениями на линии ворот.
Точка в матче была поставлена в компенсированное время, когда по отброшенному за пределы штрафной мячу приложился Фернандиньо — 0:4.
Несмотря на отдельные попытки "Лидса" огрызаться, "Сити" не испытал больших проблем в обороне, а готовность соперника играть в открытый футбол упростила задачу "горожан" впереди. Следствием этого стала разгромная победа.
"Лидс" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
30.04.2022 21:35
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КОРОЛИ!!!
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Вхахаххахаха
Повідомляють, що в Ізюмі ліквідували чергового російського генерала — Андрія Сімонова.
Ймовірно, у Ізюмі перебуває і сам голова російського генштабу Герасімов, наступна ціль :)
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Ипать хохлопитеки для лары крофт по городу врубили тревогу, ещё надо было точкой у епнуть по своим ))
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пацаны есть инфа
наркот и астер братья?
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Ливерпуль:
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Кубок Лиги - 66 (поперло)
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Стадионы
Энфилд (домашние матчи) - 61 000
Джеррард Арена (выездные матчи) - 30 000
2116 год
Челси:
Чемпион Англии - 35
Кубок Англии - 44
Кубок Лиги - 65
Лига Чемпионов - 19
Лига Европы - 6
Суперкубок Европы - 20
КЧМ - 16
Стадионы:
Абрамович Арена(выездные матчи) - 90 000
Стедиум оф Жозе Моуриньо(домашние матчи) - 130 000
Ливерпуль:
Чемпион Англии - 18
Кубок Англии - 10
Кубок Лиги - 66 (поперло)
КЕЧ - 5
ЛЕ - 5
Стадионы
Энфилд (домашние матчи) - 61 000
Джеррард Арена (выездные матчи) - 30 000
(ответить)
Надеюсь КОРОЛИ возьмут ЛЧ и запечатают ебла колбасным на несколько лет как минимум.
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ВсЁ мОгУт КоРоЛи! На-На На-На!!!!
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Мусор)))
Смертность молодых бурят с февраля выросла на 270%
Наверное случилось что-то
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КОРОЛИ!!!
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Может ВестХэм соберется
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КОРОЛИ на троне!!!
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да у этой помойки слишком легкий график и бесхребетные противники
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Для Джоли специально включили воздушную тревогу во Львове, поскольку по сообщениям МО РФ, никаких ракет они не пускали по Львову сегодня. Хохлы такие хохлы))))))))))))))))))))))))))))))
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Дорога к чемпионству для Пепа открыта.
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Hear Marshal Zhukov and Stalin's orders
The call of motherland
Russia shall prevail!
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оооо
блэша уволили
заебись
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Очевидно, что Сити станут чемпионами, ведь борются в одном лишь АПЛ. Из всех кубков вылетели, в ЛЧ вот-вот уже..
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