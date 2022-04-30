"Манчестер Сити" сокрушил "Лидс"

Фил Фоден и Габриэль Жезус "Манчестер Сити" восстановил лидерство в Премьер-Лиге, сокрушив на выезде "Лидс" со счетом 0:4.

В стартовом составе "белых" можно было наблюдать три новых лица. Речь про Паскаля Стрейка, Хуниора Фирпо и Робина Коха.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола освежил стартовый состав с помощью Натана Аке, Жоау Канселу, Илкая Гюндогана, Джека Грилиша и Рахима Стерлинга.

"Сити" сразу же пошел большими силами вперед, но на третьей минуте "Лидсу" предоставилась возможность показать свое умение контратаковать. Родриго убегал в прорыв один на один, однако Гюндоган совершил впечатляющий рывок назад и остановил соперника.

А на 13-й минуте гости открыли счет. Выполняя штрафной с левого фланга, Родри навесил на Канселу, который головой отправил мяч в ворота — 0:1.

Хозяева не стали унывать после пропущенного гола и в дальнейшем играли довольно дерзко. Вот только с ударами у них была беда — Эдерсон находился без работы.

В какой-то момент "Лидс" вновь заигрался и едва не был за это наказан. Партнеры вывели Рахима Стерлинга на убойную позицию внутри штрафной, однако англичанин замешкался с ударом и был накрыт защитником.

Вскоре после начала второго тайма "Сити" прикончил интригу. Фил Фоден подал угловой, Рубен Диаш выиграл борьбу на втором этаже и скинул мяч в ноги Аке, который расстрелял ворота с близкого расстояния — 0:2.

В дальнейшем "горожане" полностью контролировали игру, но уже особо не напрягались. Да и "белым" уже все было ясно.

Тем не менее, игра еще не закончилась. На 78-й минуте ворвавшийся в чужую штрафную по центру Габриэль Жезус получил своевременный пас от Фодена, подработал мяч и поразил ворота — 0:3.

В концовке "Лидс" имел пару шансов размочить счет, однако Канселу и Эдерсон отметились спасениями на линии ворот.

Точка в матче была поставлена в компенсированное время, когда по отброшенному за пределы штрафной мячу приложился Фернандиньо — 0:4.

Несмотря на отдельные попытки "Лидса" огрызаться, "Сити" не испытал больших проблем в обороне, а готовность соперника играть в открытый футбол упростила задачу "горожан" впереди. Следствием этого стала разгромная победа.

"Лидс" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Лидс, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2022 21:35

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Последние комментарии:




  1. geniusss 30.04.2022 22:04 # geniusss
    Lil Pump Live Rolling Loud SoCal
    https://youtu.be/PqhMSC3SdY8

    (ответить)

  2. true-manc 30.04.2022 21:59 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  3. dexter 30.04.2022 21:59 # dexter
    Лучший концерт, после AC/DC в Аргентине 2009
    https://youtu.be/lYQTUERfaPc

    (ответить)

  4. narcot 30.04.2022 21:57 # narcot
    Вхахаххахаха


    Повідомляють, що в Ізюмі ліквідували чергового російського генерала — Андрія Сімонова.

    Ймовірно, у Ізюмі перебуває і сам голова російського генштабу Герасімов, наступна ціль :)

    (ответить)

  5. mata05 30.04.2022 21:57 # mata05
    Ипать хохлопитеки для лары крофт по городу врубили тревогу, ещё надо было точкой у епнуть по своим ))

    (ответить)

  6. pozitiv4ik 30.04.2022 21:57 # pozitiv4ik
    пацаны есть инфа
    наркот и астер братья?

    (ответить)

  7. mufc1994 30.04.2022 21:54 # mufc1994
    Ты спрашиваешь меня, неофит, ебёмся ли мы? Я отвечу тебе: мы ебёмся и не ебёмся. Мы не ебёмся, потому что в обычном распорядке тренировок у нас просто нет времени. Пятнадцать минут свободного времени в день — ничто. Их просто проскакиваешь на автомате — вместо прона читаешь молитвы, вместо теребления хуйца разбираешь, смазываешь и заново собираешь болтер. Лишь иногда отвлекаешься, смотришь в зеркало и охуеваешь, насколько же ты изменился за эти годы. Потом снимаешь шлем и охуевание слегка уменьшается. Но иногда, очень редко, мы ебёмся. Это страшно. Не ебавшийся десятки, а то и сотни лет марин даже вздрочнуть не может без того, чтобы бурно кончить ассолтовым один твин-линкнутым тиэдроповым темплитом S3, AP-, pinning. Когда мы кончаем в демонеток — они лопаются, как воздушный шарик с колой ментосом. Но никто не расскажет вам об этом, потому что человеческий разум не способен выдержать видение того, как чейнэкс берсеркера Кхорна лишается зубьев, обломав их об эрегированный хуец марина, а вышеназванный хуец легко, одним движением пробивает 3+ броню берсеркера в районе жопы. Да что 3+, марин с разбегу пенетрейтит хуйцом любую технику, включая Монолит некронов, автоматически делая ей «Крю Факд!». Армии в полном составе, рядовые, офицеры, комиссары сходили с ума от увиденого. Да, неофит, мы ебёмся. И да поможет тебе Император оказаться подальше от нас, когда это происходит.

    (ответить)

  8. geniusss 30.04.2022 21:54 # geniusss
    2116 год
    Челси:
    Чемпион Англии - 35
    Кубок Англии - 44
    Кубок Лиги - 65
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    Лига Европы - 6
    Суперкубок Европы - 20
    КЧМ - 16
    Стадионы:
    Абрамович Арена(выездные матчи) - 90 000
    Стедиум оф Жозе Моуриньо(домашние матчи) - 130 000

    Ливерпуль:
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    Кубок Англии - 10
    Кубок Лиги - 66 (поперло)
    КЕЧ - 5
    ЛЕ - 5
    Стадионы
    Энфилд (домашние матчи) - 61 000
    Джеррард Арена (выездные матчи) - 30 000

    2116 год
    Челси:
    Чемпион Англии - 35
    Кубок Англии - 44
    Кубок Лиги - 65
    Лига Чемпионов - 19
    Лига Европы - 6
    Суперкубок Европы - 20
    КЧМ - 16
    Стадионы:
    Абрамович Арена(выездные матчи) - 90 000
    Стедиум оф Жозе Моуриньо(домашние матчи) - 130 000

    Ливерпуль:
    Чемпион Англии - 18
    Кубок Англии - 10
    Кубок Лиги - 66 (поперло)
    КЕЧ - 5
    ЛЕ - 5
    Стадионы
    Энфилд (домашние матчи) - 61 000
    Джеррард Арена (выездные матчи) - 30 000

    (ответить)

  9. vagifspurs 30.04.2022 21:53 # vagifspurs
    Надеюсь КОРОЛИ возьмут ЛЧ и запечатают ебла колбасным на несколько лет как минимум.

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  10. vagifspurs 30.04.2022 21:52 # vagifspurs
    ВсЁ мОгУт КоРоЛи! На-На На-На!!!!

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  11. narcot 30.04.2022 21:52 # narcot
    Мусор)))


    Смертность молодых бурят с февраля выросла на 270%

    Наверное случилось что-то

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  12. slash-lfc 30.04.2022 21:51 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  13. takernotagiver 30.04.2022 21:48 # takernotagiver
    Может ВестХэм соберется

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  14. mc-od 30.04.2022 21:47 # mc-od
    КОРОЛИ на троне!!!

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  15. bangladesh 30.04.2022 21:46 # bangladesh
    да у этой помойки слишком легкий график и бесхребетные противники

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  16. takernotagiver 30.04.2022 21:44 # takernotagiver
    Для Джоли специально включили воздушную тревогу во Львове, поскольку по сообщениям МО РФ, никаких ракет они не пускали по Львову сегодня. Хохлы такие хохлы))))))))))))))))))))))))))))))

    (ответить)

  17. brown-ale 30.04.2022 21:43 # brown-ale
    Дорога к чемпионству для Пепа открыта.

    (ответить)

  18. mufc1994 30.04.2022 21:42 # mufc1994
    Hear Marshal Zhukov and Stalin's orders
    The call of motherland
    Russia shall prevail!

    (ответить)

  19. melwood-lfc 30.04.2022 21:42 # melwood-lfc
    оооо
    блэша уволили
    заебись

    (ответить)

  20. ian 30.04.2022 21:41 # ian
    Очевидно, что Сити станут чемпионами, ведь борются в одном лишь АПЛ. Из всех кубков вылетели, в ЛЧ вот-вот уже..

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