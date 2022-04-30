"Манчестер Сити" сокрушил "Лидс"

"Манчестер Сити" восстановил лидерство в Премьер-Лиге, сокрушив на выезде "Лидс" со счетом 0:4.

В стартовом составе "белых" можно было наблюдать три новых лица. Речь про Паскаля Стрейка, Хуниора Фирпо и Робина Коха.



Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола освежил стартовый состав с помощью Натана Аке, Жоау Канселу, Илкая Гюндогана, Джека Грилиша и Рахима Стерлинга.



"Сити" сразу же пошел большими силами вперед, но на третьей минуте "Лидсу" предоставилась возможность показать свое умение контратаковать. Родриго убегал в прорыв один на один, однако Гюндоган совершил впечатляющий рывок назад и остановил соперника.



А на 13-й минуте гости открыли счет. Выполняя штрафной с левого фланга, Родри навесил на Канселу, который головой отправил мяч в ворота — 0:1.



Хозяева не стали унывать после пропущенного гола и в дальнейшем играли довольно дерзко. Вот только с ударами у них была беда — Эдерсон находился без работы.



В какой-то момент "Лидс" вновь заигрался и едва не был за это наказан. Партнеры вывели Рахима Стерлинга на убойную позицию внутри штрафной, однако англичанин замешкался с ударом и был накрыт защитником.



Вскоре после начала второго тайма "Сити" прикончил интригу. Фил Фоден подал угловой, Рубен Диаш выиграл борьбу на втором этаже и скинул мяч в ноги Аке, который расстрелял ворота с близкого расстояния — 0:2.



В дальнейшем "горожане" полностью контролировали игру, но уже особо не напрягались. Да и "белым" уже все было ясно.



Тем не менее, игра еще не закончилась. На 78-й минуте ворвавшийся в чужую штрафную по центру Габриэль Жезус получил своевременный пас от Фодена, подработал мяч и поразил ворота — 0:3.



В концовке "Лидс" имел пару шансов размочить счет, однако Канселу и Эдерсон отметились спасениями на линии ворот.



Точка в матче была поставлена в компенсированное время, когда по отброшенному за пределы штрафной мячу приложился Фернандиньо — 0:4.



Несмотря на отдельные попытки "Лидса" огрызаться, "Сити" не испытал больших проблем в обороне, а готовность соперника играть в открытый футбол упростила задачу "горожан" впереди. Следствием этого стала разгромная победа.



"Лидс" — "Манчестер Сити". Отчет о матче