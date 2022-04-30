Смит: "Теперь нужно выиграть Чемпионшип"

Главный тренер "Норвича" Дин Смит поставил перед своей командой задачу выиграть Чемпионшип в следующем сезоне.

Поражением 2:0 в гостях у "Астон Виллы", бывшего клуба Смита, "Норвич" подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги. Однако Дин не отчаивается и надеется вернуться наверх с первой же попытки.



"Я расстроен, потому что это не была игра команды, заслуживающей вылет. Думаю, мы сыграли хорошо. Мы заставили трибуны затихнуть".



"Их гол был против хода игры: Брандон (Уильямс) поскользнулся, и Олли (Уоткинс) забил. К сожалению, эти маленькие индивидуальные ошибки дорого нам обходились в ужасно большом количестве матчей".



"Премьер-Лига — это тяжело. Когда я работал в "Астон Вилле" пару лет назад, то мы потратили 125 миллионов фунтов, чтобы попытаться остаться в лиге. На мой взгляд, ключевое значение имеют матчи против команд, которые находятся около тебя и являются твоими прямыми конкурентами".



"У нас есть хорошая база, хороший фундамент. Наш клуб хорошо управляется. Два предыдущих раза, выступая в Чемпионшипе, мы выигрывали его. Это то, что теперь мы должны сделать снова", — цитирует Смита Sky Sports.