Клопп: "Мы показали первоклассную игру"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда показала "первоклассную игру" против "Ньюкасла".

В субботнем матче на "Сент-Джеймс Парк" подопечные Клоппа имели подавляющее игровое преимущество, но забили только один гол, из-за чего напряжение в игре сохранялось до самого конца.



Однако Юрген остался очень доволен своими подопечными, которые потратили немало сил на "Вильярреал" в минувшую среду.



"Если честно, парням был невероятно сложно сегодня. Мы играли два с половиной дня назад. Мы приехали к команде, которая находится в форме, одержала шесть домашних побед подряд, здесь отличная погода и каждый в хорошем настроении — практически все было готово для их очередной домашней победы".



"Моя команда — единственные, кто хотел этому помешать. Мы провели выдающийся футбольный матч. Учитывая обстоятельства, мы показали первоклассную игру", — цитирует Клоппа Sky Sports.