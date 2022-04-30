"Арсенал" предлагает Пепе другим клубам Премьер-Лиги
"Арсенал" начал предлагать своего вингера Николя Пепе другим клубам Премьер-Лиги.
Три года назад "Арсенал" заплатил "Лиллю" рекордные для своего клуба 72 миллиона фунтов за Пепе, однако Николя до сих пор не адаптировался к английскому футболу.
В этом сезоне 26-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара отметился только пятью появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги, забив один гол.
Похоже на то, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета и боссы лондонского клуба потеряли терпение к Пепе, и тот с высокой вероятностью будет продан в летнее трансферное окно.
Как сообщает Daily Express, "Арсенал" готов отпустить Пепе всего за 25 миллионов фунтов и уже предлагает Николя другим клубам, среди которых значится "Вест Хэм".
К продаже Пепе "канониров" подталкивает также то обстоятельство, что ивуариец приближается к заключительным 24 месяцам по своему контракту.
30.04.2022 19:00
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В Ньюкасле не затеряется
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пенсам можно сбагрить, у них вингеров такого уровня нет, за 60 лямов заберут
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