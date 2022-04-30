"Арсенал" предлагает Пепе другим клубам Премьер-Лиги

Николя Пепе "Арсенал" начал предлагать своего вингера Николя Пепе другим клубам Премьер-Лиги.

Три года назад "Арсенал" заплатил "Лиллю" рекордные для своего клуба 72 миллиона фунтов за Пепе, однако Николя до сих пор не адаптировался к английскому футболу.

В этом сезоне 26-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара отметился только пятью появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги, забив один гол.

Похоже на то, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета и боссы лондонского клуба потеряли терпение к Пепе, и тот с высокой вероятностью будет продан в летнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Express, "Арсенал" готов отпустить Пепе всего за 25 миллионов фунтов и уже предлагает Николя другим клубам, среди которых значится "Вест Хэм".

К продаже Пепе "канониров" подталкивает также то обстоятельство, что ивуариец приближается к заключительным 24 месяцам по своему контракту.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Пепе, слухи

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 30.04.2022 19:30 # takernotagiver
    В Ньюкасле не затеряется

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  2. wengerrrro 30.04.2022 19:13 # wengerrrro
    пенсам можно сбагрить, у них вингеров такого уровня нет, за 60 лямов заберут

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