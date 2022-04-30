"Арсенал" предлагает Пепе другим клубам Премьер-Лиги

"Арсенал" начал предлагать своего вингера Николя Пепе другим клубам Премьер-Лиги.

Три года назад "Арсенал" заплатил "Лиллю" рекордные для своего клуба 72 миллиона фунтов за Пепе, однако Николя до сих пор не адаптировался к английскому футболу.



В этом сезоне 26-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара отметился только пятью появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги, забив один гол.



Похоже на то, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета и боссы лондонского клуба потеряли терпение к Пепе, и тот с высокой вероятностью будет продан в летнее трансферное окно.



Как сообщает Daily Express, "Арсенал" готов отпустить Пепе всего за 25 миллионов фунтов и уже предлагает Николя другим клубам, среди которых значится "Вест Хэм".



К продаже Пепе "канониров" подталкивает также то обстоятельство, что ивуариец приближается к заключительным 24 месяцам по своему контракту.