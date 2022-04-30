Смерть Райолы подтверждена

Авторитетный футбольный агент Мино Райола ушел из жизни в возрасте 54 гол.

Слухи о смерти Райолы появились еще пару дней назад, но тогда и представители Мино, и он сам их гневно опровергли.



Тем не менее, болезнь взяла верх, и сегодня семья итало-голландца официально подтвердила смерть Райолы.



Мино был агентом многих звезд футбола, включая Поля Погба из "Манчестер Юнайтед", Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" и Златана Ибрагимовича из "Милана".



Также Райола был президентом Football Forum — организации, представляющей интересы ведущих агентов и их игроков.