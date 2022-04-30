Смерть Райолы подтверждена

Мино Райола Авторитетный футбольный агент Мино Райола ушел из жизни в возрасте 54 гол.

Слухи о смерти Райолы появились еще пару дней назад, но тогда и представители Мино, и он сам их гневно опровергли.

Тем не менее, болезнь взяла верх, и сегодня семья итало-голландца официально подтвердила смерть Райолы.

Мино был агентом многих звезд футбола, включая Поля Погба из "Манчестер Юнайтед", Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" и Златана Ибрагимовича из "Милана".

Также Райола был президентом Football Forum — организации, представляющей интересы ведущих агентов и их игроков.


Метки происшествия, Райола

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 30.04.2022 18:35 # liverfun
    Главное, что занимался любимым делом, для кого-то хорошим, для кого-то плохим, но в любом случае перед смертью он врят ли жалел о прожитых годах

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  2. vagifspurs 30.04.2022 18:33 # vagifspurs
    Земля пухом топарю.

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  3. true-manc 30.04.2022 18:28 # true-manc
    Теперь Холанд в Сити однозначно)))

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  4. jirrort 30.04.2022 18:23 # jirrort
    54 гола для его габаритов,это конечно мощно.

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  5. gameboy 30.04.2022 18:21 # gameboy
    Легендарный толстяк. Поднял ценник всех футболистов и их зп в 5-10 раз, то парик жуткий. Ну и персональный ебырь МЮ

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  6. skydreams 30.04.2022 18:20 # skydreams
    54 гола всего забил за карьеру( жалко пухляка

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  7. liverpo0ol 30.04.2022 18:15 # liverpo0ol
    Земля пухом, 54 гола

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  8. arsenal-fc-fan 30.04.2022 18:12 # arsenal-fc-fan
    Загубил звёздную карьеру таких игроков.. Доннарумма, Погба. Всех своих "клиентов" разводил.
    Земля пуховиком, конечно, но по нему плакать будет только Марио Балотелли

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  9. skychnie-oboi 30.04.2022 18:02 # skychnie-oboi
    Деньги на тот свет не забереш.Смысл жизни точно не в накоплении богатства.

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  10. ilovemanutd 30.04.2022 18:01 # ilovemanutd
    Умер от гандонизма

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