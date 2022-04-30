Смерть Райолы подтверждена
Авторитетный футбольный агент Мино Райола ушел из жизни в возрасте 54 гол.
Слухи о смерти Райолы появились еще пару дней назад, но тогда и представители Мино, и он сам их гневно опровергли.
Тем не менее, болезнь взяла верх, и сегодня семья итало-голландца официально подтвердила смерть Райолы.
Мино был агентом многих звезд футбола, включая Поля Погба из "Манчестер Юнайтед", Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" и Златана Ибрагимовича из "Милана".
Также Райола был президентом Football Forum — организации, представляющей интересы ведущих агентов и их игроков.
30.04.2022 18:00
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Последние комментарии:
Главное, что занимался любимым делом, для кого-то хорошим, для кого-то плохим, но в любом случае перед смертью он врят ли жалел о прожитых годах
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Земля пухом топарю.
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Теперь Холанд в Сити однозначно)))
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54 гола для его габаритов,это конечно мощно.
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Легендарный толстяк. Поднял ценник всех футболистов и их зп в 5-10 раз, то парик жуткий. Ну и персональный ебырь МЮ
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54 гола всего забил за карьеру( жалко пухляка
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Земля пухом, 54 гола
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Загубил звёздную карьеру таких игроков.. Доннарумма, Погба. Всех своих "клиентов" разводил.
Земля пуховиком, конечно, но по нему плакать будет только Марио Балотелли
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Деньги на тот свет не забереш.Смысл жизни точно не в накоплении богатства.
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Умер от гандонизма
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