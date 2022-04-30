"Арсенал" готов возобновить интерес к Брандту

"Арсенал" готов возобновить свой интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Юлиану Брандту.

"Боруссия" весьма неудачно проводит этот сезон, рано вылетев из Лиги Чемпионов с Кубком Германии и не сумев навязать конкуренцию "Баварии" в Бундеслиге.



Клуб из Дортмунда запланировал масштабное обновление состава грядущим летом и на забившего семь голов в этом сезоне Брандта, как утверждает Bild, больше не рассчитывает.



Если Юлиану будет суждено покинуть "Боруссию", его приоритетом будет переезд в Премьер-Лигу, и это открывает дверь для "Арсенала", который имеет давний интерес к 25-летнему игроку сборной Германии.



Ожидается, что "Боруссия" попросит за Брандта около 16.5 млн. фунтов.