"Арсенал" готов возобновить интерес к Брандту
"Арсенал" готов возобновить свой интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Юлиану Брандту.
"Боруссия" весьма неудачно проводит этот сезон, рано вылетев из Лиги Чемпионов с Кубком Германии и не сумев навязать конкуренцию "Баварии" в Бундеслиге.
Клуб из Дортмунда запланировал масштабное обновление состава грядущим летом и на забившего семь голов в этом сезоне Брандта, как утверждает Bild, больше не рассчитывает.
Если Юлиану будет суждено покинуть "Боруссию", его приоритетом будет переезд в Премьер-Лигу, и это открывает дверь для "Арсенала", который имеет давний интерес к 25-летнему игроку сборной Германии.
Ожидается, что "Боруссия" попросит за Брандта около 16.5 млн. фунтов.
30.04.2022 17:00
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