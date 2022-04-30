Кейта принес "Ливерпулю" победу над "Ньюкаслом"
Быстрый гол Наби Кейта обеспечил "Ливерпулю" победу 0:1 в гостях у "Ньюкасла".
По сравнению с победой 0:3 над "Норвичем" в стартовый состав "сорок" вернулись Фабиан Шер, Джонджо Шелви и Мигель Альмирон.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков относительно матча Лиги Чемпионов против "Вильярреала" посреди недели, оказав доверие Жоэлю Матипу, Джо Гомесу, Джеймсу Милнеру, Наби Кейта и Диогу Жоте.
Матч начался под диктовку "Ливерпуля", и уже на восьмой минуте Кейта едва не открыл счет, пробив с дистанции рядом со штангой.
В итоге давление гостей увенчалось голом на 19-й минуте. Кейта сыграл в стенку с Жотой на правом краю штрафной, сместился вдоль линии вратарской и отправил мяч в сетку — 0:1.
В остатке первого тайма "красные" сохраняли контроль над игрой и создали еще несколько моментов, включая удары Садио Мане и Жоты, которые не смогли пробить Мартина Дубравку. "Ньюкасл" ответил лишь выходом один на один Альмирона, который проскочил Алиссона и поразил ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
После перерыва "Ливерпуль" продолжил доминировать, но мяч упорно не хотел идти в ворота. На 63-й минуте Мане из убойной позиции не попал в створ, а спустя 10 минут Жота пробил прямо в Дубравку.
"Сороки" изредка огрызались, но выход один на один Криса Вуда был остановлен Алиссоном и офсайдом, а также Алиссон отразил дальний удар Бруно Гимараэса.
"Ливерпуль" так и не смог забить второй гол, из-за чего напряжение в игре сохранялось до самого конца. Однако "красные" имели подавляющее преимущество и победу полностью заслужили.
"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче
30.04.2022 16:25
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Последние комментарии:
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ІМПЕРАТРИЦЯ!!!
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Всех с победой братишки ))))))))
ЛФК на троне
Сытей на страпоне пхихихихихихихихихиххиихиххихихихихихихихихихи
(ответить)
Тупая скузня скажет, что победа в эконом режиме, так как нужны силы на покер, но адекватный зритель видел, как они упёрлись в автобус без единой мысли как его взломать. Типичный отскок портовой помойки, позор английского футбола.
(ответить)
Из-за чавски вынуждены страдать пожилые ветераны, все рос деньги слили на синий бесполезный мешок.
Уважающий себя человек за этот грязный клуб болеть не станет
(ответить)
Двуличные россияне с самсунгом и айфоном в руках и которые ездят на иностранных тачках
Двигайтесь на Уазе ( Лада это французская фирма)
Заходите в вк и болейте за Российские команды
Вы нам не братья и вы позорите великие клубы АПЛ
ПЕРСОНАЛЬНО КО ВСЕМ ДВУЛИЧНЫМ ФАНАТАМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
ПРОШУ УБРАТЬ СИМВОЛИКУ КЛУБА И ПОМЕНЯТЬ НАЗВАНИЕ НИК НЕЙМА
НЕ ПОЗОРЬТЕ НАС
Источник: http://fapl.ru/posts/92677/?c=1
(ответить)
Бля, как же меня радует этот месяц... Ну ждем вишенку на торте апреля.
А уж Май для нас всегда был удачный.
Как я рад то сейчас в команде нет клоунов типа Балотелли, Ловрена, Суареса... Сейчас Ливерпуль это машина конструктора Юргена Клоппа.
Самая результативная по голам и самая сухая... В числе лучших 5 бомбардиров - 3 игрока Ливерпуля. Салаха Английские спортивные журналисты назвали лучшим игроком АПЛ....
(ответить)
1 Ливерпуль 34 82
2 Манчестер Сити 33 80
Источник: http://fapl.ru/posts/92887/
Кайзеры на троне!!!
Королевы на страпоне!!!!
(ответить)
Известные ИМПЕРАТОРЫ и ИМПЕРАТРИЦЫ , которые всей душой болеют за ЧЕЛСИ :
Гай Ричи
Джейсон Стетхэм
Эштон Катчер
Уилл Ферелл
Мэтт Дэймон
Эмма Уотсон
Бил Клинтон
Джереми Кларксон
Шарлиз Терон
Лил Уэйн
Кевин Гарнетт
Гордон Рамзи
Майкл Кейн
Рене Зеллвегер
Элли Голдинг
Мадонна
Саймон Пегг
Джейсон Флеминг
Оуэн Уилсон
(ответить)
Это хорошо. Надеюсь шитюки оступятся о Лидс.
(ответить)
1 Ливерпуль!
Если ты не первый, ты - никто!
(ответить)
Путин подписал указ о выплате в размере 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе «и на освобожденных территориях Украины»
напомните, на россии тож 10к выплаты?)
(ответить)
Я считаю что за такие победы по 1:0 нельзя давать 3 очка, максимум 2!
Забили халявный гол и получают столько же очков, сколько Сити, забивая по 6-7. Абсолютно несправедливо!
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че там пидорастерка смакует колбасные отростки уехехехехехех. смакуй пидорасина
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Ливер - лучший. И в финале кубка Англии это снова докажет ноющим пенсам)
(ответить)
Ждем осечки МС всей душой красые братья!
ЮНВА!
(ответить)
Ливерпуль на страпоне
Сити сам страпон
(ответить)
Пенсы Лааахи все хором поют ЛФК лучший клуб мира)))
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Огромное уважением к игрокам Ньюкасла.. Энди Хау конечно молоток..
Этож надо после 14 поражений в старте собраться и с 19 места залезть на 9ое... Джонджо Шелви кстати было приятно снова увидеть.
Если не не Лидсе сегодня, то значит на Ньюкасле через недельку споткнется Сити.
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Очередные 2 очка, которые судейский корпус занес зероглотам.
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Лидс даст сегодня просраться Пепу и его шитюкам
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