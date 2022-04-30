Кейта принес "Ливерпулю" победу над "Ньюкаслом"

Быстрый гол Наби Кейта обеспечил "Ливерпулю" победу 0:1 в гостях у "Ньюкасла".

По сравнению с победой 0:3 над "Норвичем" в стартовый состав "сорок" вернулись Фабиан Шер, Джонджо Шелви и Мигель Альмирон.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял половину полевых игроков относительно матча Лиги Чемпионов против "Вильярреала" посреди недели, оказав доверие Жоэлю Матипу, Джо Гомесу, Джеймсу Милнеру, Наби Кейта и Диогу Жоте.



Матч начался под диктовку "Ливерпуля", и уже на восьмой минуте Кейта едва не открыл счет, пробив с дистанции рядом со штангой.



В итоге давление гостей увенчалось голом на 19-й минуте. Кейта сыграл в стенку с Жотой на правом краю штрафной, сместился вдоль линии вратарской и отправил мяч в сетку — 0:1.



В остатке первого тайма "красные" сохраняли контроль над игрой и создали еще несколько моментов, включая удары Садио Мане и Жоты, которые не смогли пробить Мартина Дубравку. "Ньюкасл" ответил лишь выходом один на один Альмирона, который проскочил Алиссона и поразил ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



После перерыва "Ливерпуль" продолжил доминировать, но мяч упорно не хотел идти в ворота. На 63-й минуте Мане из убойной позиции не попал в створ, а спустя 10 минут Жота пробил прямо в Дубравку.



"Сороки" изредка огрызались, но выход один на один Криса Вуда был остановлен Алиссоном и офсайдом, а также Алиссон отразил дальний удар Бруно Гимараэса.



"Ливерпуль" так и не смог забить второй гол, из-за чего напряжение в игре сохранялось до самого конца. Однако "красные" имели подавляющее преимущество и победу полностью заслужили.



"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче