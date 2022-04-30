Антон Фердинанд советует Райсу держаться подальше от МЮ

Экс-игрок "Вест Хэма" Антон Фердинанд считает, что полузащитнику "молотобойцев" Деклану Райсу не следует переходить в "Манчестер Юнайтед".



Райс называется в числе главных трансферных целей нового рулевого "Юнайтед" Эрика Тен Хага на грядущее лето, однако Фердинанд предупреждает Деклана, что "красные дьяволы" еще нескоро вернутся к борьбе за титул Премьер-Лиги.



"Манчестер Юнайтед" — не то место, куда стоит переходить прямо сейчас. Их ждет перестройка. На месте Райса я бы не стал переходить в "Манчестер Юнайтед". Я бы подождал несколько лет и посмотрел, что сделает Тен Хаг".



"Время покажет, сможет ли Тег Хаг сделать в "Манчестер Юнайтед" то, что он сделал в "Аяксе", и превратить их в претендента на титул. Потому что нет смысла уходить из "Вест Хэма" куда-либо, если ты не будешь сражаться за титул", — сообщил Фердинанд The Sun.