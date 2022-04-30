Антон Фердинанд советует Райсу держаться подальше от МЮ

Деклан Райс Экс-игрок "Вест Хэма" Антон Фердинанд считает, что полузащитнику "молотобойцев" Деклану Райсу не следует переходить в "Манчестер Юнайтед".

Райс называется в числе главных трансферных целей нового рулевого "Юнайтед" Эрика Тен Хага на грядущее лето, однако Фердинанд предупреждает Деклана, что "красные дьяволы" еще нескоро вернутся к борьбе за титул Премьер-Лиги.

"Манчестер Юнайтед" — не то место, куда стоит переходить прямо сейчас. Их ждет перестройка. На месте Райса я бы не стал переходить в "Манчестер Юнайтед". Я бы подождал несколько лет и посмотрел, что сделает Тен Хаг".

"Время покажет, сможет ли Тег Хаг сделать в "Манчестер Юнайтед" то, что он сделал в "Аяксе", и превратить их в претендента на титул. Потому что нет смысла уходить из "Вест Хэма" куда-либо, если ты не будешь сражаться за титул", — сообщил Фердинанд The Sun.


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Райс, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2022 16:00

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  1. tursa 30.04.2022 16:17 # tursa
    подождать несколько лет? может уже и никуда не идти тогда? никому он больше не нужен кроме мю который ищет свежих и голодных

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