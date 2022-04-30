Лэмпард готов тренировать "Эвертон" в Чемпионшипе

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард дал понять, что готов остаться в клубе, даже в случае вылета из Премьер-Лиги.

Прямо сейчас "Эвертон" располагается в зоне вылета, в двух очках от спасительного места. У "ирисок" есть шесть матчей, чтобы избежать первого с 1951 года понижения в классе.



Однако Лэмпард счастлив на "Гудисон Парк" и готов тренировать "ирисок" и в Чемпионшипе, если клуб от него не откажется.



"Я предан клубу. Я не хочу спекулировать насчет приходов и уходов, но моя преданность абсолютна".



"Я скажу, что наслаждаюсь каждой минутой в этом клубе. Учитывая нашу позицию, иногда люди снаружи спрашивают меня: "Наслаждаешься ли ты этим, находясь под таким давлением?" Я абсолютно обожаю это".



"Фанаты приняли и поддерживают меня невероятным образом, и я сделаю все, чтобы вернуть этот клуб туда, куда хочу. Я не собираюсь забегать вперед, потому что это не стоит того, но если говорить о моей преданности, то я буду стараться изо всех сил, пока "Эвертон" хочет меня здесь и пока я могу их вернуть туда, куда мы можем вернуться", — цитирует Лэмпарда The Guardian.