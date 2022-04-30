Каррагер ожидает, что Конате вытеснит Матипа из стартового состава "Ливерпуля"
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что в следующем сезоне Ибраима Конате может стать основным партнером Виргила Ван Дейка по центру обороны "красных".
В этом сезоне чаще всего в паре с Ван Дейком играет Жоэль Матип, который избегает прежде мешавших ему травм и показывает футбол стабильно высокого уровня.
Однако совсем не затерялся и Конате, купленный прошлым летом у "РБ Лейпциг" за 36 миллионов фунтов, и Каррагер ожидает, что 22-летний француз продолжит прогрессировать и вскоре будет претендовать на постоянное место в стартовом составе.
"Он великолепен, не так ли? Джо Гомес переживает очень тяжелые времена, пытаясь вернуться в состав, и в данный момент он играет правого защитника".
"Эти трое центральных защитников — вау! Думаю, в следующем сезоне Конате может стать основным партнером Виргила Ван Дейка".
"Возможно, он слегка превосходит Матипа, хотя нельзя сказать, что Матип что-либо делает неправильно. Я лишь думаю, Конате так молод и так хорош, что ты просто должен давать ему играть".
"Сейчас он проводит много матчей — и он великолепен", — цитирует Каррагера Daily Star.
30.04.2022 14:00
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Последние комментарии:
У Матипа есть уникальные качества, помимо основных, которые на топовом уровне. Поэтому не вижу предпосылок к этому как минимум в ближайшие года 3(если Матип останется в команде и будет здоров все это время).
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надо омолаживать первый состав портового борделя более свежими и молоденькими сучками - это правильно. матипка слишком старая для попрыгушек на страпоне + тощая, бесформенная, а конате - перспективная мясистая бэйба.
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