Каррагер ожидает, что Конате вытеснит Матипа из стартового состава "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что в следующем сезоне Ибраима Конате может стать основным партнером Виргила Ван Дейка по центру обороны "красных".

В этом сезоне чаще всего в паре с Ван Дейком играет Жоэль Матип, который избегает прежде мешавших ему травм и показывает футбол стабильно высокого уровня.



Однако совсем не затерялся и Конате, купленный прошлым летом у "РБ Лейпциг" за 36 миллионов фунтов, и Каррагер ожидает, что 22-летний француз продолжит прогрессировать и вскоре будет претендовать на постоянное место в стартовом составе.



"Он великолепен, не так ли? Джо Гомес переживает очень тяжелые времена, пытаясь вернуться в состав, и в данный момент он играет правого защитника".



"Эти трое центральных защитников — вау! Думаю, в следующем сезоне Конате может стать основным партнером Виргила Ван Дейка".



"Возможно, он слегка превосходит Матипа, хотя нельзя сказать, что Матип что-либо делает неправильно. Я лишь думаю, Конате так молод и так хорош, что ты просто должен давать ему играть".



"Сейчас он проводит много матчей — и он великолепен", — цитирует Каррагера Daily Star.