Рангник сосредоточится на комплектации состава МЮ как консультант

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что будет сосредоточен на вопросах комплектации состава, когда перейдет на роль консультанта.

"Юнайтед" остается сыграть три матча до завершения сезона, после чего Рангник в течение следующих двух лет будет консультировать "красных дьяволов", совмещая это с должностью главного тренера сборной Австрии.



На вопрос о том, насчет чего конкретно Рангник будет консультировать "Юнайтед", Ральф дал исчерпывающий ответ.



"Теперь для меня самое важное дело — это комплектация состава. На мой взгляд, для нас жизненно важно пригласить лучших из доступных игроков и обсудить, кто может таковыми быть".



"Вопрос не только в том, чтобы определить этих игроков. Нужно встретиться с ними, убедить их перейти в этот клуб, особенно если мы не будем участвовать в Лиге Чемпионов".



"Это я вижу самым важным. Также важно определить самых талантливых игроков в своей академии".



"Должен ли клуб вернуться к покупке звезд, находящихся на своем пике? Лично я считаю, что клуб должен находить будущих звезд и развивать их", — цитирует Рангника Sky Sports.