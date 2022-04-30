Гвардиола посоветовал Клоппу лигу Мальдив, чтобы играть раз в неделю
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему жалобы его коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля" на расписание Премьер-Лиги лишены смысла.
Свой матч этого уикенда в Премьер-Лиге "Ливерпуль" проводит в субботу на выезде против "Ньюкасла" в 12:30 по местному времени, хотя в Лиге Чемпионов "красные" играли в среду.
"Сити" играл в Лиге Чемпионов во вторник, а с "Лидсом" в Премьер-Лиге встречается в субботу вечером, однако Гвардиола, хоть и понимает возмущение Клоппа, призывает смириться с тем, как составлено расписание.
"Ничего не изменится. Это не изменится, потому что телевизионные компанию думают о том, как им получить больше зрителей. Они не думают о том, что нужно игрокам или командам".
"Конечно, я понимаю это, но что я могу сказать? Как я уже говорил много раз, мы не решим проблему. Сэр Алекс Фергюсон был самой легендарной фигурой в английском футболе, и он жаловался со времени, когда был подростком".
"Мы сыграли в Мадриде против "Атлетико", а три дня спустя сыграли на "Уэмбли" в полуфинале Кубка Англии против "Ливерпуля". "Челси" сыграл во вторник и мог бы сыграть (свой полуфинал) в субботу, но сыграл в воскресенье. Думаете, они думают об этом? Нет, потому что в следующий вторник "Ливерпуль" играл против "Юнайтед".
"Каждый должен защищать свой бизнес. Мы должны подстраиваться. Если они видят нас играющими в субботу, значит мы играем в субботу. Если во вторник, значит во вторник. Четверг? Пускай будет четверг. Чего бы они ни хотели, это не проблема. Если я недоволен, то уеду домой и перестану быть тренером "Манчестер Сити".
"Я отправлюсь в другую лигу, лигу Мальдив, и буду играть один матч в неделю, чтобы я мог комфортно отдыхать под кокосовыми деревьями. Это было бы идеально. Но это не наш случай. Мне жаль "Ливерпуль", но вам придется играть в 12:30, и я не имею к этому отношения", — цитирует Гвардиолу ESPN.
30.04.2022 12:00
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КОРОЛЬ!!!
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где написано что он посоветовал клоппу идиоты . там написано я пойду в мальдивы потому что от ливерпуля у меня задница болит
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Норм поссал на подзалупаль
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Клопп просто топ. Ведь только у него есть в лиге личная королева, которая всегда помогает, давая важные советы )))
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Явно видно, что королева ))) про мальдивы ведь королевы думают)))
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КОРОЛЬ!!!
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АХАХАХАХА
КОРОЛЬ!!!!!!!!!!
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Шарлотан ведет себя как смеренный гражданин рф, с девизом а что я могу сделать? В то время как храбрый Клопп пытается сопротивляться системе. В этом вся и разница между лысой терпилой и революционером Юргеном.
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КОРОЛЬ!!!
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Лизает собака
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Лысый пидарас уже очкует без трофеев остаться в этом сезоне уххехехе
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