Гвардиола посоветовал Клоппу лигу Мальдив, чтобы играть раз в неделю

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему жалобы его коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля" на расписание Премьер-Лиги лишены смысла.

Свой матч этого уикенда в Премьер-Лиге "Ливерпуль" проводит в субботу на выезде против "Ньюкасла" в 12:30 по местному времени, хотя в Лиге Чемпионов "красные" играли в среду.

"Сити" играл в Лиге Чемпионов во вторник, а с "Лидсом" в Премьер-Лиге встречается в субботу вечером, однако Гвардиола, хоть и понимает возмущение Клоппа, призывает смириться с тем, как составлено расписание.

"Ничего не изменится. Это не изменится, потому что телевизионные компанию думают о том, как им получить больше зрителей. Они не думают о том, что нужно игрокам или командам".

"Конечно, я понимаю это, но что я могу сказать? Как я уже говорил много раз, мы не решим проблему. Сэр Алекс Фергюсон был самой легендарной фигурой в английском футболе, и он жаловался со времени, когда был подростком".

"Мы сыграли в Мадриде против "Атлетико", а три дня спустя сыграли на "Уэмбли" в полуфинале Кубка Англии против "Ливерпуля". "Челси" сыграл во вторник и мог бы сыграть (свой полуфинал) в субботу, но сыграл в воскресенье. Думаете, они думают об этом? Нет, потому что в следующий вторник "Ливерпуль" играл против "Юнайтед".

"Каждый должен защищать свой бизнес. Мы должны подстраиваться. Если они видят нас играющими в субботу, значит мы играем в субботу. Если во вторник, значит во вторник. Четверг? Пускай будет четверг. Чего бы они ни хотели, это не проблема. Если я недоволен, то уеду домой и перестану быть тренером "Манчестер Сити".

"Я отправлюсь в другую лигу, лигу Мальдив, и буду играть один матч в неделю, чтобы я мог комфортно отдыхать под кокосовыми деревьями. Это было бы идеально. Но это не наш случай. Мне жаль "Ливерпуль", но вам придется играть в 12:30, и я не имею к этому отношения", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1454

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Последние комментарии:




  1. letonred 30.04.2022 13:36 # letonred
    Фото - суй что хочешь

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  2. true-manc 30.04.2022 13:22 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. daggangster05 30.04.2022 13:08 # daggangster05
    где написано что он посоветовал клоппу идиоты . там написано я пойду в мальдивы потому что от ливерпуля у меня задница болит

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  4. meshuggah 30.04.2022 12:53 # meshuggah
    Норм поссал на подзалупаль

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  5. liverpool-95 30.04.2022 12:52 # liverpool-95
    Клопп просто топ. Ведь только у него есть в лиге личная королева, которая всегда помогает, давая важные советы )))

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  6. liverpool-95 30.04.2022 12:50 # liverpool-95
    Явно видно, что королева ))) про мальдивы ведь королевы думают)))

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  7. englandonelove 30.04.2022 12:46 # englandonelove
    КОРОЛЬ!!!

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  8. jirrort 30.04.2022 12:38 # jirrort
    АХАХАХАХА

    КОРОЛЬ!!!!!!!!!!

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  9. gerrard08 30.04.2022 12:32 # gerrard08
    Шарлотан ведет себя как смеренный гражданин рф, с девизом а что я могу сделать? В то время как храбрый Клопп пытается сопротивляться системе. В этом вся и разница между лысой терпилой и революционером Юргеном.

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  10. liverpyl 30.04.2022 12:28 # liverpyl
    КОРОЛЬ!!!

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  11. chr1s8rown 30.04.2022 12:16 # chr1s8rown
    Лизает собака

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  12. felix-the-cat 30.04.2022 12:10 # felix-the-cat
    Лысый пидарас уже очкует без трофеев остаться в этом сезоне уххехехе

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