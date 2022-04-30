"Тоттенхэм" рассматривает Манчини и Поттера на замену Конте

"Тоттенхэм" рассматривает Роберто Манчини из сборной Италии и Грэма Поттера из "Брайтона" на случай ухода своего главного тренера.

Лишь накануне Конте назвал "фейковыми новостями" слухи о том, что он ведет переговоры с ПСЖ, который находится на пороге расставания с Маурисио Почеттино.



Однако будущее Антонио в Северном Лондоне выглядит далеко не безоблачным. У 52-летнего итальянца остается всего год по контракту, а "шпоры" рискуют не попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



Кроме того, зная характер Конте, можно предположить, что у Антонио могут возникнуть разногласия с президентом "Тоттенхэма" Антонио Конте в вопросе трансферов.



Именно поэтому "Тоттенхэм" хочет быть готов на случай, если Конте все же уйдет, сообщает The Telegraph. Как уже было сказано, "шпоры" проявляют интерес к Манчини и Поттеру, а вот возвращение Почеттино выглядит маловероятным.