"Тоттенхэм" рассматривает Манчини и Поттера на замену Конте

Антонио Конте "Тоттенхэм" рассматривает Роберто Манчини из сборной Италии и Грэма Поттера из "Брайтона" на случай ухода своего главного тренера.

Лишь накануне Конте назвал "фейковыми новостями" слухи о том, что он ведет переговоры с ПСЖ, который находится на пороге расставания с Маурисио Почеттино.

Однако будущее Антонио в Северном Лондоне выглядит далеко не безоблачным. У 52-летнего итальянца остается всего год по контракту, а "шпоры" рискуют не попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Кроме того, зная характер Конте, можно предположить, что у Антонио могут возникнуть разногласия с президентом "Тоттенхэма" Антонио Конте в вопросе трансферов.

Именно поэтому "Тоттенхэм" хочет быть готов на случай, если Конте все же уйдет, сообщает The Telegraph. Как уже было сказано, "шпоры" проявляют интерес к Манчини и Поттеру, а вот возвращение Почеттино выглядит маловероятным.


Метки Конте, Манчини, Поттер, ПСЖ, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2022 11:00

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  1. chelseaaaa 30.04.2022 11:37 # chelseaaaa
    Надо бороться за ЛЧ, выкидывать Арсенал из зоны ЛЧ

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  2. tursa 30.04.2022 11:10 # tursa
    ради него даже кейн готов остаться, должны удерживать и дать все перестроить наконец

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