Тухель предвкушает свою первую встречу с Лэмпардом

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что находится в предвкушении своей первой встречи с Фрэнком Лэмпардом из "Эвертона".

В январе 2021 "Челси" назначил Тухеля уже на следующий день после увольнения Лэмпарда, однако Томас не чувствует никакой обиды со стороны Фрэнка.



Тухель и Лэмпард до сих пор не встречались лицом к лицу, однако в воскресенье, когда "синие" совершат выезд на "Гудисон Парк", это изменится.



"Когда я взялся за работу в "Челси", он прислал мне очень доброе, уважительное сообщение, и это многое значило для меня".



"Я был его огромным фанатом как игрока. Он является легендой нашего клуба и таковой останется".



"Я был очень рад, когда он написал мне тогда, это было очень по-джентльменски".



"У нас не было времени увидеться и поужинать, потому что он воспользовался шансом и возглавил "Эвертон". Он забрал нашего ассистента Джо Эдвардса, чему мы не были так уж рады! Ладно, шучу. В воскресенье мы увидим ряд знакомых лиц, включая Джо, Эшли Коула и Фрэнка, с которым я никогда не встречался лично".



"Это очень захватывающая неделя для меня, и я буду счастлив с ним увидеться. Нам нужны очки, но и они остро нуждаются в очках", — цитирует Тухеля Daily Mail.