Тухель предвкушает свою первую встречу с Лэмпардом

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что находится в предвкушении своей первой встречи с Фрэнком Лэмпардом из "Эвертона".

В январе 2021 "Челси" назначил Тухеля уже на следующий день после увольнения Лэмпарда, однако Томас не чувствует никакой обиды со стороны Фрэнка.

Тухель и Лэмпард до сих пор не встречались лицом к лицу, однако в воскресенье, когда "синие" совершат выезд на "Гудисон Парк", это изменится.

"Когда я взялся за работу в "Челси", он прислал мне очень доброе, уважительное сообщение, и это многое значило для меня".

"Я был его огромным фанатом как игрока. Он является легендой нашего клуба и таковой останется".

"Я был очень рад, когда он написал мне тогда, это было очень по-джентльменски".

"У нас не было времени увидеться и поужинать, потому что он воспользовался шансом и возглавил "Эвертон". Он забрал нашего ассистента Джо Эдвардса, чему мы не были так уж рады! Ладно, шучу. В воскресенье мы увидим ряд знакомых лиц, включая Джо, Эшли Коула и Фрэнка, с которым я никогда не встречался лично".

"Это очень захватывающая неделя для меня, и я буду счастлив с ним увидеться. Нам нужны очки, но и они остро нуждаются в очках", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, тренеры, Тухель, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 396

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Последние комментарии:




  1. best-friend777 30.04.2022 11:27 # best-friend777
    Как можно с таким бюджетом и составом бороться за выживание? Некомпетентности нет предела

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  2. arsenverim 30.04.2022 10:47 # arsenverim
    нассут на легенду

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  3. che-ger 30.04.2022 10:34 # che-ger
    Я буду рад если мы проиграем Эвертону

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  4. jirrort 30.04.2022 10:22 # jirrort
    Топари!

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