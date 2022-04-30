Араухо подтвердил, что отверг "Юнайтед" и "Ливерпуль"

Защитник Рональд Араухо назвал "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" в качестве клубов, которые он отверг ради нового контракта с "Барселоной".

Предыдущий контракт Араухо истекал уже в 2023 году, чем пытались воспользоваться гранды Премьер-Лиги, предлагая 23-летнему уругвайцу более выгодные в финансовом отношении условия, нежели "Барселона".



Однако Араухо не решился бросить "Барселону", в пятницу заключив новый контракт до 2026 года с отступными в 1 миллиард евро.



"Я очень рад, и я убежден, что принял правильное решение, оставшись, потому что впереди у клуба славные времена".



"Я всегда был твердо настроен остаться. У меня были большие предложения из-за рубежа, но я счастлив в "Барселоне". Моей семье нравится здесь, а благодаря фанатам и своим партнерам по команде я всегда чувствую себя как дома".



"Интерес из Премьер-Лиги меня совершенно не отвлекал. Я был уверен в том, чего хочу. Конечно, деньги имеют значение, но для меня это не самое важное. Я счастлив в "Барселоне", — сообщил Араухо ESPN.