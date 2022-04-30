Калвин Филлипс не перейдет в "Юнайтед"
Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс откажет "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.
26-летний Филлипс считается одной из ключевых целей нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на ближайшее трансферное окно.
Однако Daily Mail утверждает, что Калвин слишком предан "Лидсу" и хорошо осведомлен о вражде "белых" с "красными дьяволами".
Последним игроком, сменившим "Элланд Роуд" на "Олд Траффорд", был Алан Смит в 2004 году — многие болельщики "Лидса" до сих пор не простили белобрысого нападающего, и Филлипс не готов так рисковать своими отношениями с родным клубом.
"Лидс" хотел бы сохранить Филлипса, но для этого должен удержаться в Премьер-Лиге и согласовать новый контракт с Калвином. Если хотя бы одно из этих двух условий не будет соблюдено, игрок сборной Англии, которого также хотят "Вест Хэм", "Астон Вилла" и "Ньюкасл", может быть выставлен на трансфер примерно за 60 миллионов фунтов.
30.04.2022 08:00
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