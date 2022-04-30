Калвин Филлипс не перейдет в "Юнайтед"

Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс откажет "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

26-летний Филлипс считается одной из ключевых целей нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на ближайшее трансферное окно.



Однако Daily Mail утверждает, что Калвин слишком предан "Лидсу" и хорошо осведомлен о вражде "белых" с "красными дьяволами".



Последним игроком, сменившим "Элланд Роуд" на "Олд Траффорд", был Алан Смит в 2004 году — многие болельщики "Лидса" до сих пор не простили белобрысого нападающего, и Филлипс не готов так рисковать своими отношениями с родным клубом.



"Лидс" хотел бы сохранить Филлипса, но для этого должен удержаться в Премьер-Лиге и согласовать новый контракт с Калвином. Если хотя бы одно из этих двух условий не будет соблюдено, игрок сборной Англии, которого также хотят "Вест Хэм", "Астон Вилла" и "Ньюкасл", может быть выставлен на трансфер примерно за 60 миллионов фунтов.