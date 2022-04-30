"Реал" установил контакт с Рисом Джеймсом

"Реал" обратился к представителям правого защитника "Челси" Риса Джеймса.

Слухи об интересе "Реал" к Джеймсу появились ранее в апреле — вскоре после того, как Королевский клуб выбил "Челси" со стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов.



С тех пор "Реал" успел договориться о четырехлетнем контракте с защитником "синих" Антонио Рюдигером, а сейчас, как сообщает Goal, установил контакт с лагерем его партнера по команде Джеймса.



Сообщается, что "Реал" — не единственный европейский гранд, обозначивший интерес к Рису, чье будущее обещает стать одной из главных забот новых владельцев "Челси".



На "Стэмфорд Бридж" у Джеймса есть контракт до 2025 года, однако 22-летний англичанин не входит в число самых высокооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля, и переговоры о продлении сотрудничества видятся затруднительными.



При этом "Реал" готов повременить с приобретением Джеймса до лета 2023, потому что приоритет лидера Ла Лиги на ближайшее трансферное окно — это приглашение Килиана Мбаппе, Орельена Тчуамени и упомянутого Рюдигера.